Euroliga: AZS UMCS Lublin - Valencia. Relacja i wynik na żywo

AZS UMCS Lublin w swoim debiucie w Eurolidze poniósł porażkę z Berettą Schio (50:70). Teraz lubinianki mają okazję do rehabilitacji, choć i tym razem zadanie nie będzie należało do najłatwiejszych. W środowym starciu mistrzynie Polski nie są uważane za faworytki, jednak mimo to postarają się sprawić niespodziankę i wygrać swój pierwszy mecz w elicie.

Valencia również zaznała smak porażki na inaugurację. Hiszpański klub przegrał na wyjeździe 66-96 z tureckim Fenerbahce. Jak drużyna spiszę się w starciu z ekipą z Lublina?

Relacja i wynik na żywo meczu AZS UMCS Lublin - Valencia od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

HS, Polsat Sport