Farerskie media piszą o frekwencji na meczu z Polską. Tego nie było od lat

Polska i Wyspy Owcze to odpowiednio czwarta i piąta drużyna grupy E w eliminacjach Euro 2024. Różnica punktów jest jednak znaczna - nasza kadra ma ich sześć, podczas gdy Farerowie - ledwie jeden. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w czwartkowym starciu to goście będą zdecydowanymi faworytami.

Reprezentacja Wysp Owczych swoich szans upatrywać będzie w trudnych warunkach atmosferycznych, do których tamtejsi piłkarze są przyzwyczajeni, w przeciwieństwie do przyjezdnych. Pogoda to jednak broń obosieczna - według lokalnych dziennikarzy negatywnie wpłynęła ona na sprzedaż biletów na to spotkanie.

Jak podają farerskie media, frekwencja może być najniższa od kilku lat. Na dzień przed meczem sprzedano ledwie około trzech tysięcy biletów, czyli połowę pojemności stadionu. Kibice nie garną się do zakupu wejściówek z uwagi na prognozowany silny wiatr i rzęsisty deszcz.

Drugi powód to natomiast... brak Roberta Lewandowskiego. To, co pod względem sportowym może okazać się dla Wysp Owczych pomocne, pod względem biznesowym okazuje się przekleństwem.

JŻ, Polsat Sport