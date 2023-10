Swój debiut w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski już niedługo zaliczy Probierz. Były trener między innymi Jagiellonii Białystok poprowadzi Biało-Czerwonych w wyjazdowym starciu eliminacji mistrzostw Europy przeciwko Wyspom Owczym. To spotkanie odbędzie się w czwartek 12 października.

ZOBACZ TAKŻE: Falstart reprezentacji Polski. Piłkarze przegrali z niżej notowanym rywalem

Selekcjoner wypowiedział się na temat warunków panujących na Wyspach Owczych.

- Dla nas najważniejsza jest kwestia nastawienia. Przed meczem wielu już przegrało, ale jeszcze nikt nie wygrał. Tutaj nie ma co mówić o wietrze, pogodzie. Po prostu trzeba wyjść na boisko, być skoncentrowanym od początku i narzucić swój styl grania. Wiemy, że Wyspy Owcze u siebie są groźne. Znają to boisko, te warunki - przyznał Probierz.

Warto przypomnieć, że żaden szkoleniowiec nie wygrał swojego debiutanckiego meczu w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski w XXI wieku. Probierz został zapytany o tę "klątwę" podczas konferencji prasowej.

- Ja nie jestem w żaden sposób przesądny. Uważam, że przesądy są oznaką słabości. Wszystko co robię, to przygotowuję odpowiednio zespół do meczu - przyznał trener.

Podczas konferencji prasowej Probierz wypowiedział się także na temat profesora Janusza Filipiaka. Należy zaznaczyć, że prezes i większościowy właściciel Cracovii według relacji mediów stracił w sobotę przytomność, był reanimowany przez służby medyczne i trafił do jednego z krakowskich szpitali.

- Mam nadzieję, że profesor Filipiak wyjdzie z tego spotkania, które obecnie toczy pozytywnie. Trzymam za niego mocno kciuki. Zawsze mocno mnie wspierał w trudnych momentach - powiedział.

Probierz wypowiedział się także na temat stanu zdrowia swoich podopiecznych.

- Dopiero później ocenimy, czy wszyscy będą gotowi na jutrzejszy mecz. Jakieś drobne urazy są, ale na razie nikt nie zgłaszał kłopotów, więc chwała za to piłkarzom - dodał.

Warto przypomnieć, że starcie z Wyspami Owczymi nie będzie jedynym meczem, który Polacy rozegrają podczas tego zgrupowania. Już w niedzielę 13 października Biało-Czerwoni zmierzą się na PGE Narodowym z Mołdawią.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport/PAP