Polska zagra z Argentyną. Dwa sparingi potwierdzone

Będą to piąte i szóste spotkania obu drużyn. Wszystkie dotychczasowe, w tym dwa na mundialu (2013 i 2017), Polki rozstrzygnęły na swoją korzyść. Po raz ostatni triumfowały 26:23 w marcu 2019 roku w hali gdańskiej AWFiS podczas Baltic Handball Cup.

Podopieczne Arne Senstada do sprawdzianów z wicemistrzem Ameryki Południowej przygotowują się od niedzieli na zgrupowaniu w Elblągu. Norweski szkoleniowiec, prowadzący biało-czerwone od sierpnia 2019 roku, powołał 22 zawodniczki. Cztery z nich - Paulina Masna, Natalia Pankowska, Nikola Głębocka, Marlena Urbańska - staną przed szansą debiutu.

Sparingi są formą przygotowań do mistrzostw świata, które odbędą się w dniach od 29 listopada do 17 grudnia 2023 roku w Danii, Norwegii i Szwecji. W fazie grupowej skandynawskiego turnieju rywalami biało-czerwonych w Herning będą kolejno Iran, Japonia i Niemcy.

Polki są bardzo blisko zdobycia 25-tysięcznej bramki w historii występów datowanych od 2 grudnia 1956 roku, kiedy to we Wrocławiu uległy Czechosłowacji 6:17. Do okrągłej liczby brakuje im tylko 72 trafienia. Dokładnie trzysta bramek na koncie ma aktualna kapitan Monika Kobylińska.

Biało-czerwone zmierzą się z Argentynkami w czwartek (godz. 17.00) oraz sobotę (20.45).