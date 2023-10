Aktualni wicemistrzowie Polski będą musieli zagrać bardzo dobry mecz, by przeciwstawić się rumuńskiej drużynie. W poprzedniej kolejce zaprezentowali się nieźle, lecz to nie wystarczyło do zwycięstwa z obecnym liderem rozgrywek - JL Bourg. W pucharowej tabeli zajmują ósme miejsce.

Koszykarze Cluj-Napoca to obecnie mistrzowie Rumunii. Oni zaczęli Puchar lepiej - od zwycięstwa. W ubiegłym tygodniu w meczu domowym pokonali turecki Turk Telekom 80:71. W tabeli grupy B plasują się w połowie stawki.

Czy wrocławianie zdołają postawić się rywalom i wywalczą pierwsze zwycięstwo?

Relacja i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Cluj-Napoca na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Karolina Potrykus