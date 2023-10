Selekcjoner reprezentacji Rosji uderza w FIFA. "Co będzie, gdy jutro skończy się wojna?"

Ostatni mecz o stawkę reprezentacja Rosji rozegrała w listopadzie 2021 roku. Wówczas mierzyła się ona z Chorwacją w eliminacjach mistrzostw świata 2022.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy dotarli na Wyspy Owcze. Powitał ich porywisty wiatr i deszcz

Gdy kraj dopuścił się zbrojnej agresji na Ukrainę drużyna została wykluczona ze wszystkich turniejów organizowanych przez FIFA i UEFA. Rosjan ominął mundial, a także nie wezmą oni udziału w Euro 2024. Nic nie zwiastuje tego, że ich sytuacja prędko ulegnie zmianie.

Przez ten czas Rosja rozgrywała głównie spotkania towarzyskie z przeciwnikami z niższej półki, które zgodziły się na organizacje sparingów. Podopieczni Walerija Karpina w tym roku zmierzyli się m.in. z Katarem, Iranem czy Irakiem.

Zdaniem selekcjonera obecna sytuacja, która uniemożliwia zespołowi rywalizację na międzynarodowym poziomie, jest krzywdząca dla rosyjskiego futbolu, znacznie hamując rozwój piłkarski w kraju.

- Skoro powodem naszej izolacji jest wojna, to gdy się skończy, powinniśmy wrócić do gry. Co będzie, gdy jutro w Ukrainie zapanuje pokój? - odpowiedział ostro Karpin zapytany o to, kiedy Rosja może wrócić do gry w wielkich turniejach.

W czwartek 12 października Rosjanie zagrają towarzysko z Kamerunem, natomiast cztery dni później czeka ich starcie z Kenią.

HS, Polsat Sport