Szalony pomysł federacji siatkarskiej! Zawodnicy pozbawieni wyboru klubu?!

Bułgarska federacja siatkówki przedstawiła nowy plan przygotowawczy do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Tak, w Los Angeles, nie w Paryżu. 5-letni plan zaproponowany przez Bułgarów zawiera jednak kilka kontrowersji, między innymi... kontrakty dla kadrowiczów.

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zwycięstwo polskich siatkarzy! Grają dalej w mistrzostwach świata

Głównym założeniem proponowanej nowej myśli szkoleniowej Bułgarów jest 5-letni kontrakt dla zawodników (do zakończenia igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku). Dzięki temu trener od początku ma wiedzieć, na kim będzie mógł polegać i opierać swoją grę. Zakłada to też jednak, że zawodnicy nie do końca sami będą mogli decydować o tym, gdzie będą grali.

🇧🇬 Bulgaristan, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları sonuna kadar milli takımda forma giymesi beklenen tüm oyunculara 5 yıllık sözleşme imzalama teklifinde bulunacak.



• Böylece başantrenör her turnuva için güveneceği oyuncuları bilecek.

• Oyuncuların nerede oynamak istediğini… pic.twitter.com/KToHGYlUyO — voleybol günlüğü (@er_volley) October 10, 2023

Atutem takiego rozwiązania ma być pełne ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli zawodnik dozna jakiejkolwiek kontuzji, federacja zapewni mu opiekę oraz sfinansuje całkowite koszty leczenia. Co więcej, siatkarze mają też otrzymać rekompensatę w razie takiego zdarzenia. W okresie przygotowawczym kadrowicze mają otrzymywać również odżywki, opiekę lekarską i wszystko inne, co niezbędne w takim czasie.

Bułgarzy nie zakwalifikowali się do igrzysk podczas kwalifikacji w Xi'an i raczej w nich nie wystąpią. Ostatnią drogą kwalifikacji jest wysokie miejsce w rankingu FIVB, a to jest dla nich trudne do zdobycia.

Karolina Potrykus, Polsat Sport