Liga Mistrzów: THW Kiel – Industria Kielce. Relacja i wynik na żywo

Piłkarze ręczni Industrii Kielce w 4. kolejce Ligi Mistrzów zmierzą się w środę na wyjeździe z niemieckim THW Kiel, który w trzech dotychczasowych spotkaniach odniósł komplet zwycięstw. – Mamy szacunek do rywala, ale nie boimy się go – powiedział trener Tałant Dujszebajew. Relacja i wynik na żywo z meczu THW Kiel – Industria Kielce na Polsatsport.pl.

Mistrzowie Polski po inauguracyjnej porażce we własnej hali z duńskim Aalborgiem, wygrali w kolejnych spotkaniach z norweskim Kolstad i Paris Saint-Germain. Jeszcze lepszym bilansem mogą pochwalić się ich najbliżsi rywale. Niemiecka drużyna nie doznała jeszcze porażki, pokonując Pick Szeged, HC Zagrzeb i Eurofarm Pelister.

– Gramy z zespołem, który moim zdaniem jest drugim najlepszym w historii, po hiszpańskiej Barcelonie. Nastroje w mojej drużynie są pozytywne. Każdy mecz to kolejne wyzwanie. Chcemy walczyć i zdobyć dwa punkty – podkreślił kirgiski szkoleniowiec.

Ekipa z Kilonii świetnie wystartowała w Lidze Mistrzów, ale w Bundeslidze poniosła ostatnio cztery porażki z rzędu, odpadła też z Pucharu Niemiec i posada trenera Filipa Jichy zawisła na włosku. Sytuację trochę uspokoiło niedzielne zwycięstwo nad Hamburgiem.

– Bundesliga jest niezwykle mocna. Dla nich to druga Liga Mistrzów. Tam nie ma łatwych spotkań, podobnie jak i w Pucharze Niemiec, gdzie często outsider potrafi postawić się faworytowi – tłumaczył ostatnie porażki niemieckiej drużyny Dujszebajew.

Przed rozpoczęciem tego sezonu z THW Kiel odeszło dwóch zawodników, którzy stanowili o sile tej drużyny: norweski rozgrywający Sander Sagosen i duński bramkarz Niclasa Landin. W ich miejsce ściągnięto 21-letniego reprezentanta Wysp Owczych Eliasa Ellefsena i doświadczonego Vincenta Gerarda. Francuski bramkarz jest jednak kontuzjowany, a w ostatnim meczu z Hamburgiem bronił jego rodak Samir Bellahcene, który w tym pojedynku miał 17 udanych interwencji.

– To jest dalej wielki zespół. Na każdej pozycji mają po dwóch, trzech świetnych zawodników. Każdy trener marzy o posiadaniu takiego składu. Musimy się skupić na całym zespole, a nie na jednym zawodniku. W obronie grają systemami 6-0 i 5-1, a w ataku często siedmiu na sześciu, wycofując bramkarza. Nie boimy się ich, ale mamy szacunek do tego zespołu – zaznaczył trener Industrii.

– Dysponują niezwykle rażącą siłą, w ataku i w obronie. Nikt nam się nie podłoży. Będą chcieli wyszarpać punkty. Nasze ostatnie konfrontacje były bardzo wyrównane, teraz pewnie będzie podobnie – dodał rozgrywający Michał Olejniczak.

Mistrzowie Polski od początku sezonu mają problemy kadrowe. Kontuzjowani są niemiecki bramkarz Andreas Wolff i hiszpański rozgrywający Alex Dujshebaev. W ostatnim meczu ligowym z Ostrovią urazów doznali też Szymon Wiaderny i Paweł Paczkowski. Kontuzja tego ostatniego sprawiła, że w Kilonii kielczanie zagrają bez nominalnego prawego rozgrywającego.

– Mamy taką mentalność, że dopóki mamy sześciu zawodników w polu i bramkarza, to walczymy o zwycięstwo. Nie podchodzimy do tego z negatywnym nastawieniem. Gdybyśmy myśleli, że z Kilonią przegramy, to po co w ogóle tam jechać. Nie da się nauczyć pewnych zachować z dnia na dzień. Przez cały sezon staramy się grać z zawodnikami na różnych pozycjach. Dzięki temu jest nam teraz łatwiej – powiedział w swoim stylu Dujszebajew.

– Wiemy, jak wymagające spotkanie czeka nas w Niemczech. To niezwykle trudny teren. Mamy swoje problemy, ale nie myślimy o nich. Chcemy zgarnąć dwa punkty – podkreślił Olejniczak.

