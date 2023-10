Przed reprezentacją Polski kolejny mecz w ramach eliminacji Euro 2024. Tym razem Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Wyspami Owczymi. Będzie to debiut Michała Probierza w roli selekcjonera kadry. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Sytuacja Polaków w grupie nie jest do pozazdroszczenia, ale nie jest beznadziejna. Biało-Czerwoni znajdują się na przedostatniej lokacie z dwoma punktami straty do drugich Czechów, którzy rozegrali jedno spotkanie mnie oraz czterema "oczkami" mniej od liderującej Albanii. Awans na Euro 2024 wywalczą dwie najlepsze ekipy.

Nasi piłkarze koniecznie potrzebują kompletu zwycięstw w trzech ostatnich starciach, aby myśleć o uzyskaniu promocji. W innym przypadku będą musieli liczyć na rozstawienie w barażach poprzez Ligę Narodów.

W czwartkowy wieczór Polacy zmierzą się na wyjeździe z Wyspami Owczymi. To jedyny rywal, który w grupie znajduje się za Biało-Czerwonymi. Nie zmienia to jednak faktu, że nasi zawodnicy w pierwszym starciu obu ekip mocno rozczarowali, wygrywając 2:0 po miernej grze. Kilka dni później z posadą selekcjonera pożegnał się Fernando Santos, pod którego wodzą przegraliśmy na wyjeździe z Albanią 0:2.

Polacy, mimo kiepskiej postawy, są zdecydowanym faworytem przeciwko Farerom. Przekonamy się, jak w roli selekcjonera kadry zadebiutuje Michał Probierz, który w październikowych meczach nie będzie miał do dyspozycji Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji doznał kontuzji w meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto. Skręcił staw skokowy, co sprawia, że czeka go długa pauza.

Z Wyspami Owczymi oraz trzy dni później na PGE Narodowym w Warszawie z Mołdawią na pewno nie zagra również Tymoteusz Puchacz, który nabawił się urazu przywodziciela w meczu 2. Bundesligi.

Transmisja meczu Wyspy Owcze - Polska od godz. 20:35 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia od godz. 18:00.