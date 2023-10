GP Indonezji: Mistrzostwa od nowa

Jednak, nie walka o tytuł, rozgrzała w ostatnim tygodniu media związane z mistrzostwami świata, a oficjalna informacja, że Marc Marquez opuszcza Hondę pod koniec tego sezonu. 6 tytułów mistrzowskich, 11 lat razem, 59 zwycięstw, 64 wywalczone pole position i 101 podiów to statystyki Marca w zespole Repsol Honda.

Te liczby i ogromna gaża nie były w stanie przekonać Hiszpana do pozostania w ekipie. Co nieprawdopodobne, Marc zerwał kontrakt, by dołączyć do zespołu Gresini Ducati, w którym jeździ już jego brat. Czy to dobra decyzja? Z punktu widzenia mistrzostw, zespołu i Marca wydaje się być jedyną możliwą, która w kolejnym sezonie, da nam niesamowite emocje. Kontrakt podpisany jest na zaledwie jeden sezon, co będzie ogromnym wyzwaniem dla Ducati i ekipy Nadii Padovani.



Nie tylko Marc rozgrzał media w tygodniu poprzedzającym GP Indonezji. Pedro Acosta, będący liderem klasyfikacji generalnej Moto2, w sezonie 2024, awansuje do MotoGP, do zespołu GasGas Tech3. Niestety miejsce w ekipie, po bardzo trudnym roku, traci Pol Espargaro.



W ten weekend zawodnicy zmierzą się na torze Mandalika. Obiekt zbudowany na wyspie Lombok, jest bez dyskusyjnie najpiękniej położonym torem na świecie. Nowa nawierzchnia będzie jednak stanowiła ogromne wyzwanie.

