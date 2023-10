Gwiazda tenisa skomentowała wojnę w Izraelu. Broni Palestyny

Na skutek izraelskich ostrzałów odwetowych, przeprowadzanych od soboty przeciwko celom palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, w Strefie Gazy zginęły już 1354 osoby, a ponad 6 tys. zostało rannych - powiadomiły w czwartek władze medyczne Strefy Gazy. W środę informowano o 1055 zabitych po stronie palestyńskiej.

W sobotę 7 października w godzinach porannych Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze Strefy Gazy przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od pięciu dni konfliktu zginęło około 1,3 tys. Izraelczyków.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek doceniła osiągnięcie Huberta Hurkacza! Wymowny wpis

Izraelska armia, która zmobilizowała do 360 tys. rezerwistów, szykuje się do ofensywy lądowej, jednak decyzja o jej rozpoczęciu "nie została jeszcze podjęta" - powiadomił w czwartek rzecznik izraelskiej armii, pułkownik Richard Hecht.

Armia niezmiennie zabezpiecza barierę między Izraelem, a Strefą Gazy, z której w sobotę rozpoczął się atak Hamasu.

Na temat wydarzeń w Izraelu wypowiedziała się za pośrednictwem mediów społecznościowych Jabeur, która staje po stronie Palestyńczyków.

- To co Palestyńczycy przeszli przez ostatnie 75 lat jest nie do opisania. Co niewinni cywile przechodzą obecnie jest nie do opisania. Nie ważne o jakim regionie mowa i jakie jest ich pochodzenie. Przemoc nigdy nie przyniesie pokoju. Nie mogę znieść przemocy, ale również nie mogę znieść tego, że ludziom zabierane jest ich terytorium. Zrozumienie kontekstu jest zatem ważne, a spojrzenie na dzisiejsze wydarzenia poprzez ignorancję najnowszej historii jest nieodpowiedzialne. To nie przyniesie pokoju. Pokój to coś, co każdy potrzebuje i na co zasługuje. Stop przemocy i wolna Palestyna - zakomunikowała Jabeur.

29-letnia Jabeur to była wiceliderka rankingu WTA. W swojej karierze dwukrotnie dochodziła do finału Wimbledonu oraz raz do finału US Open. Obecnie zajmuje siódme miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata.

KN, Polsat Sport/PAP