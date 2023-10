Iwanow: „Bronić szczelnie, strzelać celnie”. Futbol to prosta gra

Bronić szczelnie, strzelać celnie. Jak często powtarza Zbigniew Boniek – futbol to jest prosta gra. I taką z pewnością zaprezentuje także nasz rywal. Dopóki zdrowie mu na to pozwoli, będzie starał się grać w myśl słów Probierza. Bo jest jedna prawidłowość w ich poczynaniach – solidnie grają do pewnego czasu – im dłużej trwa mecz, tym więcej zaczynają popełniać błędów, są mniej zwarci w defensywie i pojawia się deficyt energii do atakowania. To kwestia intensywności, a w zasadzie jej braku w procesie treningowym i w ligowych meczach, w których na co dzień grają. Są w słabszych klubach na kontynencie albo w zespołach z tutejszej ligi, która stawia po prostu niższe wymagania. Pod wieloma względami. Jak trenujesz, tak potem grasz. Kolejna prosta do wytłumaczenia teza.

ZOBACZ TAKŻE: Matty Cash ocenił początki Probierza. "Każdy trener ma inny styl"



Nam potrzebna będzie cierpliwość i konsekwencja. Udowodnienie wyższości w piłkarskiej jakości. Probierz nie wymyślił w te kilka dni magicznej formuły. Nie miał na to czasu. W niedzielę część piłkarzy jeszcze rozgrywała swoje spotkania. Potem podróż. Zapoznanie się ze sztuczną nawierzchnią w Torshavn. Nie można tego wszystkiego, co działo się – nawet jeśli źle – z naszą reprezentacją w ostatnich miesiącach nagle wyrzucić do kosza i przesadnie eksperymentować.



Trzeba postawić na część dawnych elementów. Usprawnić je. „Dokręcić”. Nadmiernie nie kombinuje już nawet tak podobny do Michała Pep Guardiola. A przecież jego klubowej siedmioletniej pracy w Manchesterze City nijak nie da się porównać do tego, w jakiej sytuacji znalazł się nasz rodak.



Nie będę szedł w terminologię, że to spotkanie to „mecz-pułapka”. Mimo że trudno wyobrazić sobie bardziej chłodne, wietrzne i deszczowe miejsce na debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski niż kameralny stadion w Torshavn. Szczególnie o tej porze roku. Sztuczna nawierzchnia, bardzo wilgotna, chłodna i zmieniająca kierunki nieprzyjemna bryza, ale nie mamy prawa tutaj na żaden poślizg. Ambitny i dumny piłkarz Farerów pewnie sprawi nam trochę problemów. Zimnego prysznica spodziewam się jednak tylko z nieba.