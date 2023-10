Kiedy reprezentacja Polski osiągnie sukces? "Najwyższy czas wsadzić tych dziadków do gabloty"

Marzeniem - na razie nierealnym do zrealizowania jest, aby obecna reprezentacja Polski nawiązała sukcesami do swoich poprzedników z lat '70 i '80, kiedy dwukrotnie udało się zająć trzecie a raz piąte miejsce na mistrzostwach świata oraz zdobyć dwa medale olimpijskie - złoto i srebro.

Przed Biało-Czerwonymi zupełnie odmienna rzeczywistość - walka o kwalifikację na Euro 2024. Już w czwartkowy wieczór w roli selekcjonera zadebiutuje Michał Probierz, którego podopieczni zmierzą się na wyjeździe z Wyspami Owczymi. Następnie Polacy zagrają 15 października z Mołdawią na PGE Narodowym, a eliminacje zostaną zwieńczone listopadowym starciem z Czechami - również w Warszawie.

Wielu sympatyków oraz obserwatorów polskiego futbolu zastanawia się, jak w roli opiekuna kadry narodowej poradzi sobie Probierz, który miał przetarcie w roli selekcjonera reprezentacji młodzieżowej do lat 21. Jego największym kontrkandydatem do objęcia tej posady był Marek Papszun.

- Ja stawiałem na dwóch - Probierza lub Papszuna. I mówiłem "jak wybierzecie, to już nie moja sprawa", bo od tego jest prezes i zarząd. Dla mnie to byli kandydaci równorzędni. Papszun zrobił wyniki z Rakowem, a Probierz z młodzieżówką. Kiedy wybrano Probierza, zaakceptowałem to, daję mu czas. Ma trzy ciężkie mecze - może nie gatunkowo, ale opinia publiczna, kibice, dziennikarze czekają na zwrot akcji i żeby polska reprezentacja wreszcie się obudziła. I nie ukrywam, że najwyższy czas, aby tych dziadków z lat 70. i 80. wsadzić do gabloty i niech tam siedzą. Najwyższy czas, aby młoda generacja coś osiągnęła, zamiast ciągle wspominać - teraz 50 lat od słynnego meczu na Wembley, a za rok będzie 50 lat od mundialu w RFN. Był to na pewno złoty okres dla reprezentacji - ale nie tylko tej pierwszej, bo wyniki miała również młodzieżówka - zaznaczył Lato.

Rozmowa z Grzegorzem Lato w załączonym materiale wideo.