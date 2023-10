Ofensywny MKS lepszy od Polskiego Cukru Startu

Na początku obie drużyny grały bardzo szybko i ofensywnie, a po rzutach Filipa Puta i Jabrila Durhama to goście mieli cztery punkty przewagi. W MKS bardzo aktywny był Tayler Persons, a do remisu doprowadzał chociażby Nicolas Carvacho. Po chwili prowadzenie gospodarzom dawał Lovell Cabbil. Dzięki kolejnej trójce Amerykanina po 10 minutach było 31:24. Drugą kwartę dąbrowianie rozpoczęli od serii 7:0, a dzięki następnemu rzutowi z dystansu Cabbila różnica wzrosła do 14 punktów. Sytuację ekipy z Lublina starał się poprawiać przede wszystkim Tomislav Gabrić. Nawet kiedy lekko się zbliżali, to błyskawicznie reagowali na to chociażby Garcia i Carvacho. Maciej Kucharek ustalił wynik spotkania po pierwszej połowie na 58:49.

ZOBACZ TAKŻE: Co za emocje w koszykarskich derbach Warszawy! Zdecydował rzut w samej końcówce

Lovell Cabbil, a także Dominik Wilczek na początku trzeciej kwarty utrzymywali przewagę na korzyść swojego zespołu. Po trójce Marca Garcii wynosiła ona nawet 15 punktów. Pojedyncze zagrania Jakuba Karolaka nie wystarczały do odrabiania strat - przyjezdni nie potrafili dotrzymać kroku rywalom w ofensywie. Po kolejnym rzucie Wilczka po 30 minutach było 86:68. Dwie akcje z rzędu Marcina Piechowicza oznaczały nawet 24 punkty różnicy. Po chwili "setkę" przekroczył Wilczek! Drużyna trenera Artura Gronka nie była w stanie odrobić tak dużych strat. Ostatecznie dąbrowianie zwyciężyli aż 112:87.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Lovell Cabbil z 24 punktami i 7 asystami. Tomislav Gabrić zdobył dla gości 22 punkty, 3 zbiórki i 3 asysty.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MKS Dąbrowa Górnicza - Polski Cukier Start Lublin 112:87 (31:24, 27:25, 28:19, 26:19).

Punkty:

MKS Dąbrowa Górnicza: Lovell Cabbil 24, Nicolas Carvacho 19, Marc Garcia 17, Dominik Wilczek 15, Tayler Persons 13, Dawid Słupiński 7, Szymon Ryżek 6, Marcin Piechowicz 5, Jeriah Horne 4, Maciej Kucharek 2, Jakub Wojciechowski 0.

Polski Cukier Start Lublin: Tomislav Gabric 22, Liam O Reilly 11, Jabril Durham 11, Barret Benson 11, Jakub Karolak 11, Filip Put 10, Trey Wade 7, Bartłomiej Pelczar 2, Michał Krasuski 2, Mateusz Dziemba 0, Roman Szymański 0

plk.pl