Orlen Wisła Płock nadal bez zwycięstwa w Lidze Mistrzów

Dla obu drużyn sezon w Lidze Mistrzów nie zaczął się najlepiej. Orlen Wisła przegrała trzy spotkania, SC Magdeburg, triumfator rozgrywek w sezonie 2022/23, aktualnie trzecia drużyna Bundesligi, miała na swoim koncie tylko jedno zwycięstwo.

Obie drużyny cztery razy spotykały się w poprzednim sezonie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W 4. kolejce, w Magdeburgu mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 33:27, ale już w rewanżu płocczanie wygrali 25:24.

Po raz drugi drużyny zmierzyły się w ćwierćfinale rozgrywek. W Płocku, w wypełnionej do ostatniego miejsca Orlen Arenie, mecz zakończył się remisem 22:22. W rewanżu więcej zimnej krwi zachowali rywale, wygrywając 30:28 i awansując, a potem wygrywając Final Four. Mecz na żywo obserwowała grupa ponad 600 płockich kibiców. To największy zagraniczny doping kibiców w historii klubu.

Czwartkowy mecz rozpoczął się od akcji gości, którzy przez dwie minuty usiłowali wypracować sobie dobrą sytuację strzelecką, ale bramkę Ingi Magnusson zdobył z rzutu karnego. Gospodarze nie odpowiedzieli golem, a Nikolę Portnera pokonał dopiero w 6. min Dawid Dawydzik i ustalił wynik na 1:2. Kolejne minuty przyniosły błędy płocczan i wykorzystywanie sytuacji przez drużynę niemiecką. W 10. min rywale prowadzili 6:2, a trener Xavi Sabate poprosił o przerwę w grze. Na niewiele się to zdało, piłkarze Orlen Wisły nie potrafili znaleźć luki w obronie gości i w 13. min przegrywali 4:9. Kibice oglądali w wykonaniu „nafciarzy” dużo biegania, podań, zwodów i konstruowaniu akcji, a potem zerowy efekt.

W 15. min goście prowadzili 10:5, ale wtedy coś się przełamało w płockim zespole i drużyna zaczęła powoli zmniejszać rozmiary porażki. Po pięknej urody golu Niko Mindegii i karnym wykorzystanym przez Tina Lucina na tablicy był wynik 7:10. W 23. min przy stanie 8:11 nie wykorzystał rzutu karnego Luci, a po akcji Magdeburga trener Bennet Wiegert wziął czas. Jego podopiecznym udało się podwyższyć na 12:8.

Ale w tym momencie piłkarze Orlen Wisły już wiedzieli, że można pokonać Nikolę Portnera. W 27. min na przegrywali tylko 10:12, a w 28. min Lucin zdobył kontaktową bramkę. I wtedy stało się coś, co wywołało gniew kibiców, bo najpierw Mirsad Terzic, a potem Przemysław Krajewski otrzymali karę dwóch minut. Tę sytuację wykorzystał Felix Claar, zdobywając gola na 11:13. Różnicą dwóch goli na korzyść Magdeburga zakończyła się pierwsza połowa.

Po powrocie na parkiet, w 35. min Orlen Wisła znowu zdobyła kontaktowego gola i widać było jak bardzo chce doprowadzić do remisu, co udało się w 42. min. Bramkę na 17:17 rzucił Dmitry Żytnikow.

Pojedynek coraz bardziej przypominał zapasy, zawodnicy ścierali się walczyli o każdą piłkę. Na dodatek w bramce Orlen Wisły coraz lepiej spisywał się, mocno ostatnio krytykowany, Mirko Alilovic. Obronił rzut karny w 40. min, a po jego obronie rzutu Felixa Claara, gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawą Dawida Dawydzika - 18:17.

Goście zaczęli gubić się pod płocką bramką i w 45. min trener Wiegert poprosił o przerwę w grze, a na remis jego drużyna zdobyła gola dopiero po rzucie karnym. Mecz zrobił się bardzo wyrównany, padał gol za golem.

Ostatnie 10 minut rozpoczęło się od remisu 22:22, a po dwóch niesamowitych golach Michaela Damgaarda, przy wyniku 23:24, trener Sabate wziął czas dla swojej drużyny.

W 54. min sędziowie pokazali na siódemkę za faul na Gonzalo Perezie. Do piłki podszedł Michał Daszek i trafił w głowę Sergeya Hernandeza. Sędziowie obejrzeli sytuację na monitorze i pokazali kapitanowi płockiej drużyny czerwoną kartkę.

Na uspokojenie sytuacji na boisku, w 56. min, przy stanie 24:25, ostatni raz w tym meczu poprosił o czas trener Wiegert. Ale sytuacji nie dało się uspokoić, a emocje sięgały szczytu. Kiedy w 58. min w poprzeczkę trafił Dawydzik, a na 27:25 wyprowadził swoją drużynę Claar, trener Sabate wziął ostatni czas. Kibice oglądali pojedynek na stojąco.

Lepsi w końcówce pojedynku byli goście, którzy z zimną krwią wykorzystali wszystkie swoje szanse i wygrali 28:26.

Pojedynek 5. kolejki grupy B Ligi Mistrzów został zaplanowany na 18 października. Rywalem na wyjeździe płockiej ekipy będzie Telekom Veszprem. Początek meczu wyznaczono na godz. 18.45.

Orlen Wisła Płock - SC Magdeburg 26:28 (12:14)