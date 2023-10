Probierz podsumował debiut w kadrze. Zdradził, co jest do poprawy

- Wyprowadzenie piłki od tyłu. Zbyt często graliśmy do bramkarza, nie stwarzaliśmy przewagi z przodu - przyznał Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski, po meczu z Wyspami Owczymi (2:0), wskazując to, co jego podopieczni powinni poprawić w najbliższym czasie.