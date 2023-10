EuroCup: Roche Vendee Basket – VBW Arka Gdynia. Relacja i wynik na żywo

Prezes VBW Arki uważa, że gdyńskie koszykarki znalazły się w bardzo wyrównanej grupie Pucharu Europy. – Najsilniejszym zespołem wydaje się być nasz czwartkowy rywal, Roche Vendee Basket z Francji. Celem jest awans do fazy play-off – powiedział PAP Bogusław Witkowski. Relacja i wynik na żywo z meczu Roche Vendee Basket – VBW Arka Gdynia na Polsatsport.pl.

Do grupy L, poza VBW Arką, trafiły również francuski Roche Vendee Basket La Roche-sur-Yon, BCF Elfic Fribourg ze Szwajcarii oraz Emlak Konut SK Stambuł.

Zobacz także: Dobry występ reprezentanta Polski w przegranym meczu. Rywale górą w końcówce

– Moim zdaniem znaleźliśmy się w silnej i wyjątkowo wyrównanej grupie. Każda drużyna zamierza zbudować u siebie twierdzę i bardzo trudno będzie odnieść zwycięstwo na wyjeździe. Najwyżej oceniam jednak potencjał francuskiej drużyny, a na drugim biegunie widzę szwajcarską ekipę. Z kolei niżej notowane w krajowej hierarchii tureckie zespoły często stanowią sporą niewiadomą. Wiele zależy od ich sytuacji finansowej, która nie zawsze jest stabilna, a poza tym z reguły kompletują skład do ostatniej chwili – stwierdził Witkowski.

Na inaugurację Pucharu Europy gdynianki zmierzą się w czwartek o godzinie 20.00 na wyjeździe z Roche Vendee Basket.

– Czeka nas bardzo trudne zadanie. Poza tym zagramy w regionie Nantes, a to bardzo bojowa, taka charakterna część Francji. Generalnie w tym kraju zawsze ciężko się gra, bo ta liga jest silna, a każda drużyna jest szczególnie groźna u siebie. Także nam, nawet kiedy znajdowaliśmy się w europejskim topie, sporadycznie udawało się wygrywać na tym wymagającym terenie – dodał.

W poprzednim sezonie koszykarki VBW Arki zajęły drugie miejsce w grupie, a w pierwszej rundzie play off dwa razy wyraźnie uległy LDLC ASVEL Feminin. Ekipa z Lyonu pokonała w finale Galatasaray Stambuł i okazała się najlepsza w tych rozgrywkach.

– To też świadczy o sile francuskich drużyn. My chcemy co najmniej powtórzyć ostatnie osiągnięcie, czyli ponownie wyjść z grupy – podkreślił.

W pierwszym ligowym spotkaniu gdynianki pokonały we własnej hali 77:71 Eneę AZS Politechnikę Poznań.

– Ten zacięty mecz pokazał, że mamy szeroki i wyrównany zespół, a nasza gra, w przeciwieństwie do ekipy AZS, nie jest oparta i zależna od dyspozycji jednej zawodniczki. Wiadomo, że mamy swoje liderki, do których w decydujących momentach trafiać będzie piłka, jednak głębia składu powinna być naszym atutem – podsumował.

Relacja i wynik na żywo z meczu Roche Vendee Basket – VBW Arka Gdynia w czwartek 12 października o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.

RM, PAP