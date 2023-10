Magdalena Fręch wygrała z Kazaszką Anną Daniliną 6:2, 6:2 w pierwszej rundzie turnieju WTA na kortach twardych w Hongkongu. To był drugi pojedynek Fręch, obecnie 70. w rankingu WTA, z zajmującą 1016. miejsce w światowym zestawieniu Kazaszką, która do drabinki głównej dostała się przez eliminacje. Wcześniej rywalizowały ze sobą w pierwszej rundzie kwalifikacji do ubiegłorocznej edycji turnieju WTA w Guadalajarze i w dwóch setach lepsza była Polka.

Większych problemów nie miała także w środowym meczu. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej partii szybko dwukrotnie przełamała rywalkę, co wystarczyło jej do zwycięstwa po 6:2 w obu odsłonach.

W 1/8 finału Polka zmierzy się z 42. w rankingu WTA Trevisan. Tenisistki te grały ze sobą do tej pory tylko raz - w 2018 roku w Vancouver w trzech setach lepsza okazała się Włoszka.

JŻ, PAP