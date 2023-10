Cezary Oleksiejczuk (11-2, 4 KO, 2 Sub) kontra Chris Fishgold (18-5-1, 2 KO, 13 Sub) - to nowa walka wieczoru gali FEN 51, która w najbliższą sobotę odbędzie się w Lubinie. Anglik zastąpił Bauyrzhana Kuanyshbayeva (13-5, 7 KO, 2 Sub), który nie otrzymał wizy i nie przyleciał do Polski. Pojedynek został zakontraktowany w limicie umownym do 79 kilogramów.