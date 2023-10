Coraz więcej trudności w znalezieniu gospodarza zimowych igrzysk olimpijskich

MKOl ma trudności ze znalezieniem gospodarza kolejnych Zimowych Igrzysk Olimpijskich i w przyszłym roku chce powierzyć organizację imprezy w 2030 oraz 2034 roku.

"W najbliższej przyszłości staniemy przed sporym problemem bowiem do 2040 roku na świecie będzie tylko dziesięć krajów, które będą w stanie zorganizować zimowe igrzyska" - powiedział w Mumbaju przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 69-letni Niemiec Thomas Bach. Sternikiem światowego ruchu olimpijskiego będzie do 2025 roku.

"To bardzo złożona kwestia i należy do niej podejść we właściwy sposób. Potrzebujemy trochę więcej czasu, aby się tym zająć” – dodał Bach.

Chęć zorganizowania igrzysk w 2030 roku wyraziły wstępnie Francja, Szwajcaria, Szwecja i W.Brytania. Amerykańska miejscowość Salt Lake City "obstawia" rok 2034