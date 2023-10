Cezary Oleksiejczuk (11-2, 4 KO, 2 Sub) kontra Chris Fishgold (18-5-1, 2 KO, 13 Sub) - to nowa walka wieczoru gali FEN 51, która w najbliższą sobotę odbędzie się w Lubinie. Anglik zastąpił Bauyrzhana Kuanyshbayeva (13-5, 7 KO, 2 Sub), który nie otrzymał wizy i nie przyleciał do Polski. Pojedynek został zakontraktowany w limicie umownym do 79 kilogramów.

To oznacza, że walka odbędzie się na dystansie trzech rund po pięć minut i nie będzie miała statusu mistrzowskiego. Tym samym Oleksiejczuk zachowa pas niezależnie od wyniku starcia. Polsko-angielska potyczka będzie main eventem sobotniej gali.

Co jeszcze czeka kibiców podczas sobotniej gali? Poniżej pełna karta walk.

Walka wieczoru:

77.1 kg.: Cezary Oleksiejczuk (11-2-0) vs. Chris Fishgold (18-5-1, 2 KO, 13 Sub)

Karta główna:

70.3 kg.: Kacper Formela (16-4-0) vs. Nursultan Kassymkhanov (13-4-0)

65.8 kg.: Dawid Kareciński (3-0-0) vs. Patryk Likus (3-3-0)

83.9 kg.: Mateusz Janur (6-6-0) vs. Aleksey Shanin (6-3-0)

65.8 kg.: Michał Borowski (1-0-0) vs. Patryk Semeniuk (1-0-0)

70.3 kg.: Damian Rzepecki (5-0-0) vs. Estabili Amato (12-6-0)

Karta wstępna:

65.8 kg.: Piotr Skobel (6-3-0) vs. Danil Fedenko (17-0-0)

Transmisja ceremonia ważenia przed galą FEN 51 w Polsacie Sport Fight, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

JŻ, Polsat Sport