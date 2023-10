Jubileuszowe 100. PZLA Mistrzostwa Polski odbędą się w Bydgoszczy

Jubileuszowe 100. Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce odbędą się w ostatni weekend czerwca 2024 roku w Bydgoszczy. – To miasto, które ma bogate doświadczenie organizacyjne oraz stoją za nim atuty historyczne. Było zatem idealnym kandydatem do powierzenia mu organizacji tego sportowego wydarzenia – przyznaje prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski.

Za dokonanym przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wyborem Bydgoszczy na gospodarza jubileuszowej edycji mistrzostw stało wiele argumentów.

– Szukając gospodarza tak ważnego wydarzenia chcieliśmy postawić na miasto, które ma doświadczenie w organizacji imprez lekkoatletycznych na najwyższym poziomie. Dodatkowo atutem miało być silne zakorzenienie w historii lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Bydgoszcz była zatem idealnym kandydatem – przyznaje prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski.

Jak dodaje szef PZLA termin zawodów wynika z kalendarza międzynarodowego i powinien być gwarancją wysokiego poziomu sportowego.

– W Bydgoszczy będziemy świadkami ostatecznych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o skład kadry olimpijskiej na Paryż. Zawody odbędą się w dniach 28-30 czerwca 2024 roku, czyli w tzw. okienku wyznaczonym na rozegranie krajowych mistrzostw przez światową federację World Athletics. To gwarancja wysokiego poziomu sportowego, który mam nadzieję przyciągnie na trybuny bydgoskiego stadionu naprawdę bardzo wielu kibiców i sympatyków lekkiej atletyki – dodaje prezes Olszewski.

Dumy z racji powierzenia organizacji mistrzostw nie kryją władze Bydgoszczy z prezydentem Rafałem Bruskim na czele.

– Bardzo dziękuję Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki za zaufanie. To dla nas podwójne wyróżnienie z uwagi na wyjątkowy jubileusz, jakim będą setne mistrzostwa Polski oraz na fakt, że rozegrane zostaną na miesiąc przed najważniejszą dla sportowców imprezą, igrzyskami olimpijskimi – podkreśla prezydent Bydgoszczy.

Rafał Bruski przypomina, że stadion przy ulicy Gdańskiej, który będzie areną mistrzostw, to szczęśliwe miejsce dla polskiej lekkoatletyki.

– Na bydgoskim stadionie Zawisza objawił się niejeden talent. To właśnie tam nasza „dama lekkiej atletyki”, Honorowa Obywatelka Bydgoszczy, Pani Irena Szewińska, w 1976 r. ustanowiła rekord świata, a 34 lata później swój własny rekord globu poprawiła Anita Włodarczyk. To bardzo szczęśliwe miejsce dla wielu lekkoatletów. Już dziś życzę uczestnikom przyszłorocznej imprezy jak najlepszych rezultatów. Niech będzie to znakomity prognostyk przed Paryżem – mówi prezydent Bruski.

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński przyznaje, że organizacja 100. PZLA Mistrzostw Polski to nie tylko zaszczyt i przywilej, ale przede wszystkim duże wyzwanie.

– Zrobimy wszystko, aby godnie uczcić jubileusz mistrzostw Polski. Przed moim zespołem kilka miesięcy wytężonej pracy. Jestem jednak przekonany, że z organizacji tego wydarzenia wywiążemy się wzorowo. Zdaję sobie sprawę z wagi tego wydarzenia. Nie tylko w aspekcie sportowym, czyli walki o wskaźniki na igrzyska w Paryżu, ale też tym historycznym. Chciałbym też przypomnieć, że to będą już 24. mistrzostwa Polski seniorów zorganizowane na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz była gospodarzem tego wydarzenia najwięcej razy, bo 19. Do tego dochodzą trzy edycje w Grudziądzu i po jednej w Toruniu oraz Włocławku. To pokazuje jak silnym regionem w lekkiej atletyce są Kujawy i Pomorze – konkluduje prezes Krzysztof Wolsztyński.

Zadowolenia z decyzji o powierzeniu Bydgoszczy organizacji mistrzostw Polski nie kryje też jeden z najlepszych polskich tyczkarzy w historii – od urodzenia mieszkaniec grodu nad Brdą i zawodnik miejscowego Zawiszy Paweł Wojciechowski.

– Na Zawiszy zaczęła się moja przygoda ze sportem. To było ponad 20 lat temu! Przez te wszystkie lata stadion przy Gdańskiej był dla mnie nie tylko centrum treningowym, ale i miejscem gdzie mogłem świętować sukcesy. Tutaj w 2008 roku zostałem wicemistrzem świata juniorów, a w 2016 zdobyłem mój drugi w karierze tytuł mistrza Polski. Cieszę się zatem, że w ostatnim sezonie kariery będę miał możliwość zaprezentowania się na Zawiszy podczas mistrzostw Polski. Dzięki temu ta moja sportowa przygoda zostanie w pewien sposób spięta klamrą. Skoro będą to setne mistrzostwa to i ja dam z siebie 100%! – zapewnia Wojciechowski, mistrz świata w skoku o tyczce z 2011 roku i były rekordzista Polski.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski rozgrywane są od 1920 roku.

– Pierwsza edycja zawodów odbyła się we Lwowie. To był wtedy najważniejszy ośrodek lekkoatletyczny w odradzającej się Polsce. Zawody nazwano „mistrzostwami głównymi Polski”, a zdominowali je zawodnicy z Galicji, ze Lwowa. Dwanaście złotych krążków zdobyli zawodnicy gospodarzy z Pogoni i Czarnych, a siedem wywalczyli jeszcze lekkoatleci Polonii Warszawa. Bydgoszcz w roli gospodarza zadebiutowała dziesięć lat później. Pod koniec lipca 1930 roku była organizatorem mistrzostw Polski w konkurencjach kobiecych. Mężczyźni rywalizowali wówczas w Warszawie, a podział zawodów na osobne dla kobiet i mężczyzn zlikwidowano dopiero w 1945 roku – przypomina przewodniczący Komisji Statystycznej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Janusz Rozum.

PZLA Mistrzostwa Polski odbędą się na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy pomiędzy 28 i 30 czerwca 2024 roku.

Informacja prasowa