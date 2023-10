Legia ukarana! UEFA podjęła decyzję

Warto nadmienić, że europejska federacja ukarała Legię za zachowanie kibiców. Kara nie odnosi się do zamieszania, do jakiego doszło po meczu, gdy drużyna próbowała wejść do autobusu. UEFA w specjalnym komunikacie podkreśliła, że w tym kontekście nie należy łączyć obu tych spraw.

ZOBACZ TAKŻE: Poważne oskarżenia wobec byłej gwiazdy Legii. Prawie doszło do rękoczynów!

Wokół meczu AZ - Legia powstało mnóstwo kontrowersji. Holenderska strona oskarżyła polskich kibiców o niewłaściwe zachowanie. Niemniej jednak największe emocje wzbudziła sytuacja, która miała miejsce po meczu. Piłkarze Legii kierowali się do autokaru, lecz w pewnym momencie służby zamknęły wyjście ze stadionu. Doszło do awantury, w trakcie której uderzony został prezes Dariusz Mioduski.

Holenderska policja postanowiła aresztować Josue i Radovana Pankova. Piłkarze zespołu wicemistrza Polski zostali przewiezieni na komisariat. Wypuszczono ich dopiero następnego dnia. Obecnie obie strony sporu toczą medialną batalię. Polska strona oskarża Holendrów o rasizm i nieuzasadnioną agresję. Z kolei Holendrzy sugerują, że to przedstawiciele polskiego klubu byli prowodyrami całego zajścia.

fot. UEFA fot. UEFA

mtu, Polsat Sport