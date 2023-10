Poważne oskarżenia wobec byłej gwiazdy Legii. Prawie doszło do rękoczynów!

Keżman w autobiografii "Tylko Bóg może mnie sądzić" przedstawił Ljuboję jako plotkarza i mąciciela, przez którego w drużynie narodowej miało regularnie dochodzić do konfliktów. Jeden z najpoważniejszych miał z kolei mieć miejsce podczas mistrzostw świata w 2006 roku, w którym reprezentacja Serbii i Czarnogóry zaliczyła komplet porażek i pożegnała się z turniejem już w fazie grupowej.

Były legionista odniósł się do zamieszczonych w książce sensacji w rozmowie z dziennikiem "Glas Srpske". Danijel Ljuboja nie gryzł się w język i dosadnie przedstawił swoją wersję zdarzeń.

- Do tej pory nie chciałem reklamować moimi komentarzami kłamstw, zawartych w tej autobiografii. Prawda jest taka, że podczas mundialu w 2006 roku wszedłem na boisko za Mateję Keżmana na ostatnie kilkanaście minut w meczu z Holandią i wydawało się, że to moje akcje stoją wyżej przed kolejnym spotkaniem mistrzostw. Na kolacji przed starciem z Argentyną Keżman zaczął mnie prowokować. Mówił jakieś bzdury, których kompletnie nie rozumiałem, zarzucając mi psucie atmosfery w kadrze. Prosiłem, by przestał, ale on kontynuował. Doszło do tego, że w pewnym momencie kazałem mu wyjść na zewnątrz, żebyśmy załatwili sprawę jak mężczyźni. Zagotowałem się, ale nie miałem wyjścia, bo naprawdę posunął się zdecydowanie za daleko! Czekałem na niego przed hotelem, ale się nie pojawił. Podobno nie pozwolono mu wyjść - skomentował Ljuboja.

Mistrz Polski z 2013 roku dodał, że Keżman, chcąc uniknąć fali krytyki za niepowodzenie Serbii i Czarnogóry na mundialu, celowo wyleciał z boiska w drugim spotkaniu fazy grupowej przeciwko Argentynie!

- Jego miłość do reprezentacji najlepiej pokazuje mecz z Argentyną, w którym dostał czerwoną kartkę przy stanie 3:0 dla rywali. Zostawił nas na pastwę losu. Jego celem było opuszczenie zespołu przed starciem z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Mistrzuniu, jeżeli piszesz autobiografię, to pisz w niej całą prawdę - zakończył były legionista.

Danijel Ljuboja grał w Legii Warszawa w latach 2011-2013. Ze stołeczną ekipą sięgnął po Puchar (2012) i mistrzostwo Polski (2013) oraz został Obcokrajowcem Roku 2012 według tygodnika "Piłka Nożna". W futbolowym CV ma również występy między innymi w Sochaux, Strasbourgu, PSG, VfB Stuttgart, Wolfsburgu i Lens.

RI, Polsat Sport