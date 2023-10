Pierwszy set był wyjątkowo zacięty i trwał 76 minut. Drugi lepiej rozpoczął Dimitrow, który prowadził 2:0, ale później to Rublow wygrał pięć gemów z rzędu.

Wcześniej Hurkacz pokonał Amerykanina Sebastiana Kordę 6:3, 6:4. Polak będzie grał o siódmy tytuł w karierze, a drugi w tym roku - w lutym triumfował w hali w Marsylii.

Z Rublowem wrocławianin rywalizował dotychczas czterokrotnie i bilans jest remisowy. Trzy z tych pojedynków odbyły się w turniejach rangi Masters 1000 - w Rzymie (2020) i Miami (2021) triumfował Hurkacz, natomiast w Indian Wells (2022) górą był Rublow. Rosjanin pokonał Polaka także w półfinale zawodów w Dubaju (2022).

Hurkacz zapewnił sobie już awans z 17. na co najmniej 14. lokatę w światowym rankingu, a może być w nim nawet 11.

Poza tym wciąż będzie się liczył w walce o udział w kończącym sezon turnieju masters - ATP Finals w Turynie (12-19 listopada) - z udziałem najlepszych ośmiu zawodników roku. Gdyby w Szanghaju wygrał, to w rankingu "Race to Turin" stratę do ósmego w nim Duńczyka Holgera Rune zmniejszyłby do 335 punktów.

W puli nagród imprezy w Szanghaju jest 10,05 mln dolarów, z czego zwycięzca może liczyć na 1,26 mln, a pokonany w finale otrzyma 662 tys.

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Andriej Rublow w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 10:30.

AA, PAP