Porażka mistrzów Polski. Poznaliśmy uczestników finału turnieju im. Tomasza Wójtowicza

Drużyna Jastrzębskiego Węgla, podobnie jak Asseco Resovia, przyjechała do Lublina w okrojonym składzie. Było to widać już w pierwszym secie starcia z klubem z Katanii. Gra do pewnego momentu była wyrównana (13:13), w końcówce jednak wyraźnie lepsi byli siatkarze z Włoch, skuteczniej prezentujący się w ataku. W ostatniej akcji tej części meczu zablokowali atak jastrzębian (19:25).

Druga odsłona była bardziej wyrównana, co zaowocowało emocjonującą końcówką. Decydowały akcje od stanu 22:22. Dwa razy skutecznie zaatakował Luigi Randazzo i ekipa z Italii miała piłkę setową. Zepsuta zagrywka przedłużyła nadzieje jastrzębian, którzy jednak nie wykorzystali swojej szansy. Seta i tym razem zakończył punktowy blok (23:25).

W trzeciej partii przewagę uzyskali siatkarze Farmitalia Catania (9:12), jastrzębianie ułatwiali im jednak zadanie błędami własnymi. Podopieczni trenera Marcelo Mendeza gonili wynik i znów byliśmy świadkami emocjonującej końcówki. Włoska drużyna miała piłkę setową przy stanie 22:24, jastrzębianie doprowadzili do gry na przewagi, gdy asem popisał się Adrian Markiewicz. Dwie kolejne akcje skończył jednak Mohammad Manavinezhad (24:26) i zamknął rywalizację.

Wyniki meczów turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza:

2023-10-14: Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia 3:0 (25:19, 25:21, 31:29)

2023-10-14: Jastrzębski Węgiel – Farmitalia Catania 0:3 (19:25, 23:25, 24:26)

2023-10-15: Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia (niedziela, godzina 18.00 – transmisja Polsat Sport) / mecz o 3. miejsce

2023-10-15: Bogdanka LUK Lublin – Farmitalia Catania (niedziela, godzina 20.30 – transmisja Polsat Sport) /finał.

RM, Polsat Sport