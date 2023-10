KSW 87: Relacja i wyniki na żywo

W sobotę odbędzie się gala KSW 87. W walce wieczoru imprezy w Trzyńcu zmierzą się Michal Martinek (10-4, 6 KO, 1 SUB) i Darko Stosić (18-6, 12 KO, 1 SUB). Wyniki na żywo gali KSW 87 na Polsatsport.pl.

Przed nami kolejna zagraniczna gala KSW 87. W walce wieczoru nadchodzącej rywalizacji naprzeciwko siebie staną Michal Martinek (10-4, 6 KO, 1 SUB) i Darko Stosić (18-6, 12 KO, 1 SUB). Warto przypomnieć, że obaj Ci zawodnicy obecnie plasują się w czołówce rankingu wagi ciężkiej.

Podczas imprezy w Trzyńcu do klatki wejdą również Roman Szymański (17-7, 4 KO, 4 SUB) i Leo Brichta (11-3, 5 KO, 4 SUB). Polak na pewno będzie chciał zaprezentować się z dobrej strony. Należy bowiem zaznaczyć, że przegrał swoją ostatnią walkę podczas gali KSW 83. Wtedy lepszy od niego okazał się Valeriu Mircea (29-8-1, 12 KO, 12 SUB).

Kibice podczas niedzielnej gali będą mogli również zobaczyć w akcji takich zawodników jak: Rafał Haratyk (16-5, 4 KO, 5 SUB), Adrian Dudek (6-2, 5 KO, 1 SUB) oraz Vojtech Garba (8-4, 6 KO).

Wyniki na żywo gali KSW 87 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Karta walk gali KSW 87:

Michal Martinek (10-4, 6 KO, 1 SUB) - Darko Stosić (18-6, 12 KO, 1 SUB)

Roman Szymański (17-7, 4 KO, 4 SUB) - Leo Brichta (11-3, 5 KO, 4 SUB)

Ivan Erslan (13-2, 9 KO, 1 SUB, 1 NC) - Rafał Haratyk (16-5-2, 4 KO, 5 SUB)

Filip Macek (27-18-1, 4 KO, 20 SUB) - Oleksii Polishchuk (10-4, 2 KO, 5 SUB)

Vojtech Garba (8-4, 6 KO) - Michał Dreczkowski (3-0, 2 KO)

Adrian Dudek (6-2, 5 KO, 1 SUB) - Lukas Dvorak (5-2, 1 KO, 4 SUB)

Sahil Siraj (8-2, 7 KO) - Ahmed Abdulkadirov (9-1, 8 KO)

Josef Stummer (3-0, 1 SUB) - Dawid Kareta (4-3, 2 SUB)

Carl McNally (2-1, 2 SUB) - Tobiasz Le (3-1, 2 KO)

AA, Polsat Sport