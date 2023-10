Sodiq Yusuff (13-2, 6 KO, 1 Sub) i Edson Barboza (23-11, 14 KO, 1 Sub) zmierzą się w walce wieczoru UFC Vegas 81. Który z nich wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Transmisja gali UFC Vegas 81 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.