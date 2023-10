Włoszka pobiła rekord świata w kolarskiej jeździe godzinnej

Włoszka Vittoria Bussi pobiła rekord świata w kolarskiej jeździe godzinnej, uzyskując na welodromie w meksykańskim Aguascalientes rezultat 50,267 km. Poprzedni najlepszy wynik należał do Holenderki Ellen van Dijk i wynosił 49,254 km.

Włoska specjalistka jazdy na czas została pierwszą kobietą, która pokonała barierę 50 km w godzinnej próbie.

36-letnia zawodniczka, która może się pochwalić doktoratem z matematyki na Oxfordzie, już w latach 2018-21 była rekordzistką globu w tej specjalności, gdy także w Meksyku w 60 minut przejechała dystans 48,007 km.

"Jestem podekscytowana, że po raz drugi w karierze udało mi się pobić rekord. Byłam to winna wszystkim, którzy przez lata mnie wspierali i wierzyli we mnie. To wynik doskonałej pracy zespołowej" – powiedziała Bussi, cytowana na stronie internetowej Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI).

Teraz poprawiła rekord Van Dijk - 49,254 km w szwajcarskim Grenchen. Przed Holenderką najlepszy wynik należał do Brytyjki Joss Lowden i wynosił 48,405 km.

Chcąc odzyskać rekord Bussi zaapelowała do fanów, aby pomogli w pokryciu kosztów wyjazdu do Meksyku i w akcji crowdfundingowej udało jej się zebrać 12 tysięcy euro.

KN, PAP