Deklasacja w TAURON Lidze! Wrocławianki przegrały seta do... ośmiu.

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała pewnie pokonał #VolleyWrocław 3:0 w meczu drugiej kolejki siatkarskiej TAURON Ligi. Bielszczanki całkowicie zdominowały rywalki pokonując je kolejno w setach do 19, 15 i... 8.

W pierwszym secie od początku znacznie lepiej radziły sobie faworytki z zespołu BKS. Ciężar gry w ataku wzięła na siebie Kertu Laak, a po drugiej stronie oponowały jedynie Anna Bączyńska i Kinga Stronias. Opór nie przynosił większego rezultatu i w końcu bielszczanki zwyciężyły w pierwszej partii 25:19.

Druga partia miała znacznie wyrównany przebieg, ale jedynie do stanu 13:13. Wówczas wyśmienitą serię zanotowały bielszczanki, a po stronie wrocławianek zapanowała ogromna niemoc. Do końca tego seta drużyna z Dolnego Śląska zdobyła jedynie dwa punkty i nie potrafiły poradzić sobie z lepiej spisującymi się faworytkami publiczności. W końcu tablica wyników wskazała wynik 25:15 i obie drużyny szykowały się do trzeciego seta.



Mówiąc eufemistycznie trzecia partia nie była najlepszym setem w wykonaniu drużyny z Wrocławia. O ile sam początek nie zwiastował jeszcze nadchodzącej tragedii, tak od wyniku 4:1 przy zagrywce Pauliny Damaske zespół z Bielska szybko doprowadził do stanu 14:1. Ogromna przewaga bardzo szybko rozstrzygnęła losy tego seta oraz całego meczu, w którym ostatecznie to bielszczanki mogły już spokojnie doprowadzić mecz do końca. W końcu punkt na 25:8 zdobyła i pozwoliła swojej drużynie cieszyć się z wysokiego zwycięstwa.

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - #VolleyWrocław 3:0 (25:19, 25:15, 25:8)

MVP: Julia Nowicka (BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała)

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: Paulina Majkowska Julia Nowicka, Paulina Damaske, Joanna Pacak, Kertu Laak, Martyna Borowczak - Agata Nowak (libero) - Julia Mazur (libero), Joanna Ciesielczyk, Aleksandra Stachowicz, Regiane Bidias, Magdalena Janiuk.

#VolleyWrocław: Lucie Muhlsteinova, Kinga Stronias, Anna Lewandowska, Julia Szczurowska, Anna Bączyńska, Gabriela Ponikowska - Anna Pawłowska (libero) - Adrianna Szady, Julia Stancelewska, Joanna Chorąża.

PI, Polsat Sport