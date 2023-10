Jastrzębski Węgiel zakończył Bogdanka Volley Cup na trzecim miejscu

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali Asseco Resovię Rzeszów 3:1 (25:18, 25:23, 19:25, 25:18) w meczu o trzecie miejsce Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Był to ostatni turniej obu drużyn przed rozpoczęciem sezonu PlusLigi.

Spotkanie o trzecie miejsce turnieju w Lublinie świetnie rozpoczęli siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Zarówno w przyjęciu jak i ofensywie dobrze spisywał się Marko Sedlacek odpowiadający za ofensywne poczynania wraz z Jeanem Patrym. Po drugiej stronie swoich sił próbowali Adrian Staszewski oraz Jonas Kvalen, ale próby spełzły na niczym. W końcu na środku zameldował się Jurij Gladyr i zakończył pierwszego seta przy stanie 25:18.

W drugim secie już znacznie lepiej wyglądała gra rzeszowian, którzy choć występowali w niepełnym składzie, to stanowili poważne zagrożenie dla swojego rywala. Na boisku zameldował się Jakub Bucki, który z prawego skrzydła nękał przeciwników skutecznymi atakami i wydawało się, że od stanu 21:13 dla Resovii losy tego seta rozstrzygną się bardzo szybko. Tak się jednak nie stało, a do gry wrócili siatkarze ze Śląska, którzy doprowadzili do wyniku 23:25 i wygrali drugą partię.



Trzeci set to ponownie lepsza dyspozycja rzeszowian, którzy tym razem nie zamierzali łatwo oddawać inicjatywy rywalowi. Wysokie prowadzenie od początku procentowało do samego końca, a przy stanie 24:19 dla Resovii piłkę atakiem wykończył Krzysztof Rejno ze środka. To oznaczało wynik 2:1 dla Jastrzębskiego Węgla i przedłużenie nadziei zespołu z Podkarpacia.



Najciekawsza z perspektywy kibica wydawała się ostatnia partia tego spotkania, gdzie do stanu 15:15 obie drużyny szły łeb w łeb. Na boisku pojawiło się też dużo młodych i obiecujących zawodników po stronie rzeszowian, ale w końcówce dała o sobie znać siła doświadczenia jastrzębian. W końcu mecz błędem w ataku zakończył Tsimafei Lesko przy stanie 25:18 dla Jastrzębskiego Węgla, co oznaczało zwycięstwo tego zespołu.



Niedzielny mecz był ostatnim sprawdzianem przed startem sezonu PlusLigi dla obu drużyn. Jastrzębianie już 20 października zmierzą się na wyjeździe z PSG Stalą Nysa, natomiast rzeszowianie dwa dni później podejmą Projekt Warszawa.



Wynik meczu o 3. miejsce Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza:



Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:18, 25:23, 19:25, 25:18)

PI, Polsat Sport