Prawdziwy hit czeka wszystkich fanów koszykówki w czwartej kolejce rozgrywek ORLEN Basket Ligi. W Hali Stulecia we Wrocławiu dojdzie bowiem do rywalizacji mistrza z wicemistrzem kraju. Transmisja meczu WKS Śląsk Wrocław - King Szczecin w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.