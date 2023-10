Przełom w sprawie Lewandowskiego. Hiszpanie podali datę powrotu

Lewandowski odniósł kontuzję na początku października w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto. Początkowo z klubu płynęły pozytywne informacje, według których napastnik miał być do dyspozycji już po kilku dniach. Ostatecznie okazało się jednak, że uraz jest poważniejszy i wykluczy piłkarza na kilka tygodni.

Kibice Katalończyków nerwowo spoglądali w kalendarz - na 28 października zaplanowany jest bowiem hitowy mecz z Realem Madryt. Gdyby zespół musiał radzić sobie bez swojego czołowe strzelca, z pewnością byłoby mu trudniej o zwycięstwo nad odwiecznym rywalem.

Nowe wieści w sprawie Polaka przekazał dziennik "AS". Według dziennikarzy hiszpańskiej gazety, rehabilitacja Lewandowskiego przebiega zaskakująco szybko i sprawnie, co znacznie przybliża go do powrotu na boisko.

"Prawie nie odczuwa dyskomfortu w lewej kostce i w najbliższych dniach ma rozpocząć treningi na boisku. Przed nim jeszcze dwa tygodnie. W szatni Barcy słychać 'umiarkowany optymizm' co do możliwości, że Lewandowski wróci do zdrowia na czas" - przekazał redaktor Javier Miguel.

JŻ, Polsat Sport