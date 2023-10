Zbigniew Boniek ostro o gwieździe reprezentacji! "Nie widzę żadnego progresu"

Polacy przed kilkoma dniami rywalizowali na wyjeździe z Wyspami Owczymi. Udało się wygrać 2:0, chociaż Biało-Czerwoni nie zagrali zbyt dobrego meczu. Nie udało się strzelić więcej goli, mimo że przez sporą część spotkania grali w przewadze jednego zawodnika. Kilku zawodników spisało się poniżej oczekiwań na tle o wiele niżej notowanego rywala.

Zdaniem Bońka jednym z tych, który zawiódł nie tylko w starciu z Farerami, ale również we wcześniejszych konfrontacjach to Matty Cash. Przypomnijmy, że Anglik polskiego pochodzenia zadebiutował w reprezentacji Polski w listopadzie 2021 roku. Na co dzień występuje w Premier League w barwach Aston Villi. Oczekiwania względem jego postawy są zatem wysokie.

- Jestem zawiedziony postawą Casha. Wszyscy wiedzą, że Boniek nie był za tym, żeby z kogoś na siłę robić Polaka, dawać mu paszport, żeby grał w reprezentacji. Tu nie o to chodzi, ale po trzech latach nie widzę żadnego progresu. Ani na boisku, ani językowego. My czasami mamy takie podejście, że jeśli ktoś gra w Premier League, to musi błyszczeć w reprezentacji. Guzik prawda. Cash w tym meczu nie zrobił jednej, dobrej, szybkiej akcji. Dużo lepiej grała lewa strona - przyznał Boniek na kanale "Prawda Futbolu" tuż po starciu z Wyspami Owczymi.

Cash wciąż nie mówi w języku polskim, co zauważył Boniek. Nade wszystko jego forma jest daleka od takiej, jakiej oczekiwano. W polskiej kadrze rozegrał 14 spotkań i strzelił jednego gola.