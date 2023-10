Cristiano Ronaldo i spółka nie zwalniają tempa! Pięć goli w pierwszej połowie

Kibice nie musieli długo czekać na pierwszego gola w tym spotkaniu. Już w piątej minucie na listę strzelców wpisał się Cristiano Ronaldo, który bez problemu wykorzystał rzut karny. Już po chwili były zawodnik między innymi Realu Madryt ponownie trafił do bramki rywali. Tym razem Ronaldo skutecznie przelobował Ibrahima Sehica.

ZOBACZ TAKŻE: Marek Papszun jednak poprowadzi reprezentację? Zaskakujący pomysł

Nie był to jednak koniec problemów gospodarzy przed przerwą. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego w pierwszej połowie strzeliła jeszcze trzy gole. Trzecią bramkę w tym spotkaniu zdobył Bruno Fernandes, natomiast później bardzo mocnym strzałem z dystansu popisał się Joao Cancelo. Na kilka minut przed końcem pierwszej części gola strzelił Joao Felix, który był zupełnie niekryty w polu karnym Bośni i Hercegowiny. Ostatecznie piłkarze schodzili do szatni przy wyniku 5:0 dla gości.

Warto zaznaczyć, że w pierwszej połowie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Na boisko wbiegł jeden z kibiców gospodarzy, który chciał zrobić sobie zdjęcie z Ronaldo. Mężczyzna podbiegł do portugalskiego gwiazdora, ale już po chwili został odciągnięty przez ochronę. Piłkarzowi Al-Nassr nic się nie stało, a gra została wznowiona.

Po przerwie goście nadal dominowali na boisku. W 72. minucie kontuzji doznał Ibrahim Sehic, czyli bramkarz reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Przez to na murawie musiał go zastąpić Said Hamulic. Chociaż to Portugalczycy stawiali warunki na boisku, to nie byli w stanie powiększyć swojego prowadzenia. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem ekipy przyjezdnych 5:0.

Warto przypomnieć, że podopieczni Roberto Martinez w eliminacjach mistrzostw Europy nie stracili jeszcze ani jednego punktu. Dzięki temu plasują się na pierwszym miejscu w grupie i zapewnili już sobie awans na czempionat Starego Kontynentu. Bośnia i Hercegowina jest natomiast na piątej pozycji z dziewięcioma "oczkami" na koncie.

Bośnia i Hercegowina - Portugalia 0:5 (0:5)

Bramki: Cristiano Ronaldo 5, 20, Bruno Fernandes 25, Joao Cancelo 32, Joao Felix 41

Bośnia i Hercegowina: Ibrahim Sehic (Said Hamulic 72) - Amar Dedic, Adrian Leon Barisic (Renato Gojkovic 72), Dennis Hadzikadunic, Sead Kolasinac - Miralem Pjanic, Gojko Cimirot - Miroslav Stevanovic (Said Hamulic 65), Amar Rahmanovic (Jusuf Gazibegovic 46), Ermedin Demirovic (Jusuf Gazibegovic 46) - Edin Dzeko

Portugalia: Diogo Costa - Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Joao Cancelo - Bruno Fernandes (Ruben Neves 79), Danilo Pereira, Otavio - Cristiano Ronaldo (Diogo Jota 65), Joao Felix (Vitinha 79), Rafael Leao (Pedro Neto 65)

Polsat Sport