Jakie szanse Polaków na awans? To już tylko teoria

Reprezentacja Polski ma za sobą kolejny wstydliwy mecz w tegorocznych eliminacjach Euro 2024. Biało-Czerwoni, mimo sporej przewagi w drugiej połowie, tylko zremisowali z niżej notowaną Mołdawią 1:1. To bardzo mocno komplikuje szanse podopiecznych Michała Probierza na awans.

Wielu kibiców - optymistycznie nastawionych przed niedzielną potyczką na PGE Narodowym, sondowało zwycięstwo Polaków, które sprawiłoby, że kwestia awansu spoczywałaby jedynie w ich rękach. Wówczas "wystarczyłoby" pokonać w listopadzie Czechów - bez konieczności spoglądania na rezultaty z innych boisk.

Wiemy już, że to jest niemożliwe. Remis 1:1 z Mołdawianami znacząco zmniejszył szanse Polaków na drugie miejsce.

Jedno jest pewne. Polakom nie uda się już dogonić prowadzącej w grupie Albanii, która do rozegrania ma jeszcze dwa spotkania i posiada trzy punkty przewagi nad Biało-Czerwonymi. Nawet, gdyby Albańczycy przegrali oba mecze (a grają m.in. u siebie z Wyspami Owczymi), a Polacy pokonali Czechów, to przy równej liczbie punktów, lepsi będą nasi rywale ze względu na bilans bezpośrednich starć (Polska wygrała u siebie z Albanią 1:0, ale przegrała na jej terenie 0:2).

Polakom pozostaje już tylko walka o drugie miejsce, ale i to powoli staje się scenariuszem rodem z filmów science-fiction. Warunkiem podstawowym jest triumf 17 listopada z naszymi południowymi sąsiadami. Bez tego nie będzie już sensu patrzeć w tabelę, która obecnie wygląda następująco (w nawiasie liczba rozegranych meczów):

1. Albania 13 pkt. Bramki: 11:3 (6)

2. Czechy 11 pkt. Bramki: 8:5 (6)

3. Polska 10 pkt. Bramki: 9:9 (7)

4. Mołdawia 9 pkt. Bramki: 6:6 (6)

5. Wyspy Owcze 1 pkt. Bramki: 2:13 (7)

Ewentualna wygrana z Czechami sprawi, że wyprzedzimy ich o dwa punkty, ale zakończymy już eliminacje, podczas gdy Czesi będą mieć do rozegrania jeszcze jedno spotkanie - u siebie z Mołdawią.

A to oznacza, że nasi południowi sąsiedzi nie mogą tego meczu wygrać. To jednak nie wszystko, co musi się stać, ponieważ remis Mołdawii w niedzielę na PGE Narodowym otworzył szansę na awans również tej reprezentacji.

Mołdawianie w tej chwili tracą do Biało-Czerwonych punkt, ale mogą zdobyć jeszcze sześć "oczek". Dlatego Polacy muszą nie tylko wygrać z Czechami i liczyć, że Mołdawia nie przegra z nimi trzy dni później. Mołdawianie nie mogą również pokonać Albanii.

Jeżeli Mołdawia przegra z Albanią, a następnie wygra lub zremisuje z Czechami będzie mieć 12 lub 10 punktów, czyli o jeden lub trzy mniej przy założeniu, że Polska pokona Czechów.

Jeżeli Mołdawia zremisuje z Albanią i zremisuje z Czechami, wówczas będzie mieć 11 punktów, a więc o dwa mniej przy założeniu, że Polska pokona Czechów.

Jeżeli jednak Mołdawia zremisuje z Albanią, ale pokona Czechów, wówczas będzie mieć 13 punktów, a więc tylko samo, co Polska przy założeniu, że Polska pokona Czechów. Wówczas awans wywalczy Mołdawia, która jest lepsza od naszych piłkarzy w dwumeczu.

Mołdawianie mają o co grać. Jeżeli pokonaliby Albanię i Czechów, awansują bez oglądania się na innych. Jeżeli pokonają Albanię i zremisują z Czechami, muszą liczyć, że Polacy z nimi nie przegrają.

Mecze w "polskiej" grupie do końca eliminacji:

Polska - Czechy (17.11)

Mołdawia - Albania (17.11)

Albania - Wyspy Owcze (20.11)

Czechy - Mołdawia (20.11)