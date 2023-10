Mateusz Polski pewny wygranej nad Janem Lodzikiem. „Przeważą mój naturalny talent oraz siła”

20 października na gali Babilon Boxing Show & K1 w Legionowie dojdzie do arcyciekawej walki dwóch niepokonanych polskich pięściarzy. O mistrzowski pas WBC Francophone w kategorii półśredniej powalczą na dystansie 10 rund Jan "Iron" Lodzik i Mateusz Polski. Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w Polsat Box Go.

– Całe moje doświadczenie z boksu olimpijskiego, mnóstwo medali z mistrzostw Polski i imprez, to wszystko da mi przewagę. Mój naturalny talent zniweluje różnicę w doświadczeniu zawodowym. On jest kickbokserem, a ja boksuję przez pół życia. Potrafię boksować ofensywnie i defensywnie. Umiem kontrować, jestem sprytniejszy i lepszy technicznie. Oglądałem jego walki, porównywałem nasze umiejętności. Kolejnym moim atutem jest siła. To będzie mocna i krwawa bitka, może się w niej zdarzyć wszystko, ale myślę, że wygram to na punkty – mówi pewny siebie Mateusz Polski.

Karta walk Babilon Boxing Show & K1 w Legionowie:



10 rund po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg) o pas WBC Francophone:

Jan „IRON” Lodzik (8-0) vs Mateusz Polski (5-0)



6 rund po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg):

Łukasz Stanioch (9-1) vs Maksym Miszczenko (9-2)

K1 – 3 rundy po 3 minuty w limicie do 67 kg:

Mateusz „BENEK” Białecki (3-2) vs Michał Krupa (3-1)

K1 – 3 rundy po 3 minuty w limicie do 84 kg:

Mateusz Gola (2-0) vs Rafał Kamiński (2-4)



4 rundy po 3 minuty w wadze cruiser (do 90,7 kg):

Hubert Łąkowski (debiut) vs Mateusz Grochowski (debiut)

4 rundy po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg):

Kacper Niewiadomski (debiut) vs Marek Jędrzejczak (1-0)

4 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (powyżej 90,7 kg):

Maciej „SMOK” Smokowski (1-0) vs Piotr Więcławski (debiut)



4 rundy po 3 minuty w limicie do 90 kg:

Marek Kurtyka (debiut) vs Daniel Piaskowski (debiut)

Informacja Prasowa