Organizacja FEN przyznała bonusy

W walce wieczoru gali FEN 51 Michał Oleksiejczuk błyskawicznie znokautował Chrisa Fishgolda. Organizacja wybrała jednak innych zawodników, których nagrodziła bonusami.



Za nokaut nagrodzono Patryka Likusa, który w efektowny sposób pokonał Dawida Karecińskiego. Starcie zakończyło się już w pierwszej rundzie.

Z kolei poddanie wieczoru przypadło Damianowi Rzepeckiemu, który przetrwał trudne chwile i w drugiej rundzie zmusił do klepania Estabiliego Amato.

Najlepszą walką gali uznano starcie Kacpra Formeli z Nursultanem Kassymkhanovem. Polak przegrał pierwszą rundę i wydawało się, że może nawet ulec rywalowi przed czasem, lecz został przetrwać. Następne dwie rundy zapisał na swoim koncie, dzięki czemu sędziowie to jemu przyznali zwycięstwo.



Bonusy po FEN 51:



Nokaut wieczoru - Patryk Likus (vs Dawid Kareciński)

Poddanie wieczoru - Damian Rzepecki (vs Estabili Amato)

Walka wieczoru - Kacper Formela kontra Nursultan Kassymkhanov

jb, PAP