Przed nami wielki finał najbardziej emocjonującego sezonu programu "Ninja Warrior Polska"

Na całym świecie Górę Midoryama zdobyło zaledwie dziesięć osób! Wśród nich nie ma jeszcze Polaka. Czy w ten wtorek to się zmieni i któryś z polskich mistrzów zapisze się w historii jako ten najlepszy? Do walki przystąpi 24 finalistów, którzy stoczą pojedynek życia!

Sportowa rywalizacja w końcowej fazie. Już we wtorek najlepsi z najlepszych 8. sezonu "Ninja Warrior Polska" stoczą walkę w wielkim finale. A jest o co walczyć! Dla pierwszego w Polsce zdobywcy Góry Midoriyama przewidziane jest bezcenne trofeum-shurikena i nagroda główna w wysokości 200 tysięcy złotych!

ZOBACZ TAKŻE: MKOl rozważa zorganizowanie igrzysk olimpijskich w e-sporcie



W przypadku niepowodzenia zawodnik lub zawodniczka, który dojdzie najdalej, lecz nie zdobędzie szczytu Midoryama, zdobędzie tytuł Last Warrior Standing i 30 tysięcy złotych! Na zawodniczkę, która nie zdobędzie tytułu Last Warrior Standing, ale będzie najlepsza z kobiet, czeka tytuł Last Women Standing i nagroda w wysokości 20 tysięcy złotych!

Ten sezon zaserwował wiele niespodzianek. W finale zabraknie najbardziej topowych mistrzów Ninja, m.in. Pawła Murawskiego, Janka Tatarowicza czy Igora Fojcika. Zaskoczeniem są za to nowe nazwiska sportowców, którzy swój debiut kończą w tym finałowym odcinku. Wszyscy, których zobaczymy będą mieli do przejścia 3 etapy nieludzko skomplikowanego toru przeszkód, by stanąć pod wymarzoną Górą. Ci, którzy udowodnią, że są niezniszczalni dostaną 25 sekund na wspięcie się po 21-metrowej linie.



Pierwszy etap, z którym się zmierzą jest z limitem czasowym. W 3 minuty i 50 sekund mają do pokonania aż 9 przeszkód, w których wykażą się siłą, zręcznością, koordynacją i opanowaniem. Przed nimi:

- bieg parkourowca

- kula armatnia

- na krawędzi

- bębniarz

- leć bokiem

- krzywa ściana

- obrotowy most

- skok pająka

- przeprawa przez komin

Kto pokona pierwszy tor, dojdzie do etapu drugiego, składającego się z pięciu przeszkód, które trzeba będzie pokonać w siedemdziesiąt sekund. Przed dotarciem pod Górę Midoriyama czekać będzie na nich jeszcze jeden piekielnie trudny tor, ale już bez limitu czasowego.

Wszystkim zawodnikom dopingować będzie niezastąpiony skład Jurasów – Jerzy Milewski i Łukasz Jurkowski oraz zjawiskowa Karolina Gilon.



To będą niezapomniane emocje!

Oglądaj finał Ninja Warrior Polska we wtorek 17 października o godz. 20:05 tylko w Polsacie!

Informacja prasowa