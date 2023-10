Chrobry Głogów przegrał ze Sportingiem Lizbona.

Mecz ze Sportingiem był pierwszym spotkaniem Chrobrego w europejskich pucharach po 15 latach oczekiwania. Emocji wielkich w Lizbonie jednak nie było.

W 7. minucie do siatki trafił Wojciech Dadej i głogowianie przegrywali tylko 3:5. Na kolejnego gola zespół z Dolnego Śląska musiał jednak czekać długie dziesięć minut. Polski zespół zupełnie nie radził sobie z twardą defensywą Sportingu, a sam w obronie był bardzo pasywny i rywale łatwo zdobywali kolejne gole. Fatalną serię przerwał Rafał Jamioł, ale wówczas było już 12:4 dla gospodarzy.

Chociaż do końca pierwszej połowy pozostawało 12 minut, głogowianie zdołali jeszcze tylko trzy razy trafić do siatki. Zespół portugalski nie natrafiający praktycznie na żaden opór ze strony Chrobrego w defensywie, nadal z dużą łatwością zdobywał kolejne gole i to często po bardzo efektownych akcjach.

Druga połowa była bardziej wyrównana, ale w dużej mierze wynikało to z tego, że Sporting nie grał już tak twardo w obronie i mocno rotował składem. Ostatecznie Chrobry przegrał w swoim debiucie w Lidze Europejskiej 20:37.

W drugim meczu grupy H CSM Konstanta z Rumunii pokonała na wyjeździe węgierski MOL Tatabanya KC 29:24. Z tym drugim zespołem za tydzień Chrobry zmierzy się we własnej hali.

Sporting Lizbona – KGHM Chrobry Głogów 37:20 (20:7).