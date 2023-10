Konkurent Lewandowskiego zasili Barceloną już zimą? "Bardzo w niego wierzymy"

Mistrzowie Hiszpanii obecnie zmagają się z kontuzjami, poza kapitanem reprezentacji Polski wykluczeni z gry są Pedri, Raphinha czy Frankie De Jong. Katalończycy mają jednak już następcę Lewego - jest nim Vitor Roque. 18-letni Brazylijczyk już podpisał umowę z Katalończykami, ale trwają rozmowy, kiedy będzie mógł dołączyć do zespołu.

- Bardzo w niego wierzymy, a on jest podekscytowany transferem - podkreśla Deco, dyrektor sportowy Katalończyków w wywiadzie dla "Mundo Deportivo".





Polak najwcześniej będzie gotowy do gry na spotkanie z Realem Madryt - 28 października, ale nie jest to póki co pewne. W Barcelonie liczą, że z czasem "Lewego" zastąpi właśnie Vitor Roque. Piłkarz najszybciej będzie mógł dołączyć w zimowym oknie transferowym, jednak z uwagi na finansowe fair-play może być to utrudnione. Dlatego w klubie biorą pod uwagę także dołączenie Brazylijczyka w lipcu.

Następny mecz zespół Barcelony rozegra już w najbliższą niedzielę, wtedy to podejmą Athletic Bilbao.

Jakub Jędryka, Polsat Sport