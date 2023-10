Najmłodszy mistrz świata wściekły po premierze książki. "Nikt nie zapytał mnie o zgodę"

Triumfator ubiegłorocznego cyklu WRC utrzymuje, że o książce "Kalle Rovanpera. Mestari tarina" (fiń. "Kalle Rovanpera. Historia mistrza") dowiedział się... w dniu premiery. Sportowiec nie kryje zdenerwowania - tym bardziej, że wraz ze swoim menadżerem odmówili niedawno innemu wydawnictwu, które nosiło się z zamiarem wydania oficjalnej biografii kierowcy.

- Nikt nawet nie zapytał mnie o zgodę. Chyba nie tak powinno to wyglądać? - pytał retorycznie rajdowy mistrz świata z 2022 roku.

Ari Sahanen z wydawnictwa READ.ME wyjaśnił, że nie potrzebował zgody kierowcy, gdyż książka Juhy Kanervy nie jest oficjalną biografią Rovanpery.

- Cała książka od początku do końca jest wizją autora i mówi generalnie o spojrzeniu człowieka z zewnątrz na świat rajdów samochodowych. Pierwotnie nie zakładaliśmy nawet, że poświęcimy Rovanperze aż tyle miejsca. Gwiazdy nie mają za dużo czasu i nawet nie staraliśmy się o to, by była to oficjalna biografia kierowcy. Owszem, Kalle jest tam dość widoczny, ale nie rozumiem jego oburzenia. Nie jest w niej przedstawiony w złym świetle - wyjaśnił dziennikowi "Helsingin Sanomat" Sahanen.

Timo Jouhki, menadżer Rovanpery, podkreślił, że oburzenie kierowcy wynika z faktu, iż obaj uznali, że jest jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek obszerne publikacje na temat fińskiego sportowca. Kalle Rovanpera, najmłodszy w historii mistrz świata WRC, ma dopiero 23 lata.

RI, Polsat Sport