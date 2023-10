Polak walczy o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów

Osiem zespołów walczy o pięć ostatnich miejsc, które pozostały do obsadzenia w 1/8 finału Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. W tym gronie jest także Kamil Wałęga z ekipą Ocelari Trzyniec, którzy podejmą Piratów z Aalborga. Transmisja meczów szóstej kolejki Champions Hockey League we wtorek i środę w sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Po rozegraniu pięciu z sześciu kolejek fazy zasadniczej hokejowej Ligi Mistrzów awans do 1/8 finału zapewniły już sobie zespoły Vaxjo Lakers, Adler Mannheim, Lukko Rauma, Ilves Tampere, Farjestad Karlstad, Geneve-Servette, RB Monachium, Dynamo Pardubice, Skelleftea AIK, ERC Ingolstadt i jedyny beniaminek w tegorocznej edycji – HC Insrbuck.

Do obsadzenia pozostało pięć wolnych miejsc, o które w ostatniej kolejce powalczy osiem ekip. Obecnie na miejscach gwarantujący awans do fazy pucharowej znajdują się ekipy Pelicans Lahti, Rapperswil-Jona Lakers, HC Vitkovice, Ocelari Trzyniec (którego zawodnikiem jest Kamil Wałęga) oraz EHC Biel-Bienne, a tuż pod kreską, ale z zachowanymi szansami na grę w 1/8 finału, znajdują się drużyny Tappary Tampere, Belfastu Giants i RB Salzburg. Pozostałe pięć zespołów nie mają już szans na zakończenie rywalizacji w sezonie zasadniczym w najlepszej szesnastce.

Obrońca tytułu za burtą LM?

Niewykluczone, że w tym gronie może zabraknąć broniącej tytuły Tappary. Mistrzowie Finlandii w ostatniej kolejce zmierzą się na wyjeździe ze szwajcarskim klubem EHC Biel-Bienne, który zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli, ale tak jak zespół z Tappary nie jest jeszcze pewny awansu. Wiadomo, że zwycięzca tego spotkania zapewni sobie udział w fazie pucharowej, a przegrany (po dogrywce lub karnych) przy odrobinie szczęścia może także znaleźć się w najlepszej szesnastce. Obie ekipy udanie rozpoczęły zmagania w Lidze Mistrzów, ale ostatnie mecze były nienajlepsze w ich wykonaniu. Szwajcarzy w trzech ostatnich konfrontacjach zdobyli tylko jeden punkt, a obrońcy tytułu przegrali dwa ostatnie spotkania. Wszystko na to wskazuje, że dla obu zespołów będzie to mecz ostatniej szansy i niewykluczone, że obrońcy tytułu nie zdołają się zakwalifikować do fazy pucharowej, co byłoby ogromna sensacją.

W innych ciekawych wtorkowych meczach walczący o pierwsze miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym zespół Lukko Rauma zmierzy się mającym już zapewniony awans do 1/8 finału szwajcarskim Servette-Geneve. Obie ekipy, które przegrały tylko jedno spotkanie z pięciu poprzednich meczów, walczą o jak najwyższe miejsce, które pozwoli im być w gronie rozstawionych drużyn przed losowaniem pierwszej rundy fazy play-off Champions Hockey League.

Awans do najlepszej szesnastki wywalczył również ERC Ingolstadt, którego zawodnikiem jest pochodzący z Polski Wojciech Stachowiak. Wicemistrzowie Niemiec po obiecującym początku gdy wygrali trzy pierwsze spotkania, ostatnie dwa mecze wysoko przegrali: najpierw na wyjeździe z Dynamem Pardubice 1:6, a w ostatniej kolejce u siebie z niepokonanym Vaxjo Lakers 2:5. Stachowiak, który jest wychowankiem Stoczniowca Gdańsk, jest najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu, w pięciu meczach strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę. W ostatniej kolejce ich rywalem będzie inny czeski zespół HC Vitkovice Ridera, któremu wygrana w tym spotkaniu w regulaminowym czasie gry zapewni awans do najlepszej szesnastki bez konieczności oglądania się na rywali.

Polak marzy o drugim golu w LM!

W środę dużo emocji powinno być w Werk Arenie w Trzyńcu, gdzie ekipa „Stalowników” podejmie Aalborg Pirates. W przeciwieństwie do gospodarzy, mistrzowie Danii stracili już szansę na awans do 1/8 finału. Gospodarzom do awansu potrzebna jest wygrana w regulaminowym czasie gry. W innym przypadku dużo będzie zależało od wyników wtorkowych meczów Tappary Tampere (zmierzy się na wyjeździe z EHC Biel-Bienne) i RB Salzburg (zagra u siebie z Pelicans Lahti) oraz drużyny Belfast Giants, która w środę zagra u siebie z Dynamem Parbudice. W składzie Ocelari powinien zagrać Kamil Wałęga, którego dorobek w Lidze Mistrzów to bramka zdobyta w wygranym meczu z Pelicans Lahti 3:1. W ostatnim spotkaniu czeskiej Extraligi „Stalownicy” pokonali na wyjeździe po rzutach karnych na Motor Czeskie Budziejowice 2:1. Kamil Wałęga spędził na lodzie 9 minut i 11 sekund, zagrał w czwartym ataku razem z Viliamem Cacho i Vladimirem Draveckym. Reprezentant Polski oddał jeden celny strzał, w drugiej tercji został odesłany na ławkę kar. W serii rzutów karnych wykonywał jeden z „najazdów”, ale nie zdołał pokonać Dominika Hrachoviny.

Polski akcent będziemy mieli także w Rouen, gdzie popularne „Smoki”, które nie mają szans na awans do fazy pucharowej, zmierzą się na zakończenie zmgań w tej edycji Ligi Mistrzów, z zajmującym czwarte miejsce w tabeli Ilves Tampere. Zespół z Finlandii już wcześniej zapewnił sobie awans do 1/8 finału, a środowy mecz w Normandii jako główni sędziowie prowadzić będą Michał Baca i Francuz Nicolas Cregut. Dla naszego arbitra to będzie drugi mecz Ligi Mistrzów w tym sezonie. W zeszłym tygodniu – także jako główny rozjemca - sędziował stracie HC Kosice ze szwedzką Skellefteą AIK.

Plan transmisji meczów VI kolejki Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie:

Wtorek (17 października):

Lukko Rauma – Geneve-Servette od 17:20 w Polsacie Sport Premium 1: Sokołowski/Ćwikła

ERC Ingolstadt – Vitkovice Ridera od 19:20 w Polsacie Sport Fight: Michalewski/Gruth

Środa (18 października):

Ocelari Trzyniec – Aalborg Pirates od 17:50 Polsat Sport News: Michalewski/Gruth

Rouen Dragons – Ilves Tampere od 19:20 w Polsacie Sport Fight: Sokołowski/Ćwikła