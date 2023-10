PlusLiga: Asseco Resovia – wyższy budżet i walka o trofea

Poprzednie rozgrywki rzeszowski klub, który ma w dorobku siedem tytułów mistrza Polski, zakończył na trzecim miejscu w PlusLidze. Był to pierwszy medal wywalczony od siedmiu lat i dowód na to, że po latach marazmu Resovia powróciła do ścisłej krajowej czołówki.

Obecny sezon zapowiada się dla rzeszowskich kibiców ekscytująco, bo ich zespół będzie rywalizował także w Lidze Mistrzów. Prezes Maciąg przyznał, że nie postawiono przed zespołem i sztabem szkoleniowym żadnego konkretnego celu, ale ambicje są duże.

– Liga będzie bardzo wymagająca, a my chcemy realizować krótkoterminowe cele, czyli walczyć o zwycięstwo w każdym meczu. To do tej pory przynosiło nam dobre rezultaty. Oczywiście marzy nam się zdobycie trofeów w każdych trzech rozgrywkach, w których startujemy – powiedział.

Resovia była dość aktyna na rynku transferowym, choć utrzymała trzon zespołu. Wymieniono jednak kilka ogniw i zwiększono rywalizację na trzech pozycjach – przyjęciu i wśród środkowych oraz atakujących.

Pożegnano się z sześcioma siatkarzami. Środkowi Jan Kozamernik i Bartłomiej Krulicki przenieśli się, odpowiednio, do włoskiego Itasu Trentino i GKS Katowice. Atakujący Maciej Muzaj trafił do PSG Stali Nysa, przyjmujący Tomasz Piotrowski związał się z Enea Czarnymi Radom, Brazylijczyk Mauricio Borges wrócił do ojczyzny i zagra w Volei Renata/Campinas.

W ich miejsce zakontraktowano sześciu zawodników. Za największe wzmocnienia można uznać doświadczonego środkowego, wielokrotnego reprezentanta Polski Karola Kłosa, który przeniósł się ze Skry Bełchatów, oraz Stephena Boyera. Francuski atakujący poprzednio grał w ekipie mistrza Polski – Jastrzębskim Węglu.

Ponadto pozyskano przyjmujących: Francuza Yacine Louatiego (ostatnio Fenerbahce Stambuł), Norwega Jonasa Kvalena (Barkom Każany Lwów) i Adriana Staszewskiego (Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), a także środkowego Krzysztofa Rejno (Aluron CMC Warta Zawiercie).

– Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z tego, jaką drużynę udało się nam zbudować. Na papierze nasz skład wygląda rewelacyjnie. Bardzo wierzę w tych zawodników i jestem przekonany, że przyniesiemy kibicom dużo radości – nie miał wątpliwości prezes Maciąg, ale też dodał, że największym wyzwaniem będzie utrzymanie wszystkich siatkarzy w zdrowiu przez cały sezon.

Właśnie kontuzje mogą być problemem Resovii. Obecnie z poważnym urazem zmaga się środkowy Bartłomiej Mordyl. Kłopoty zdrowotne mają też Kvalen i Boyer.

Sporą niedogodnością w okresie przygotowawczym dla trenera Giampaolo Medei, który rozpoczyna drugi rok pracy w Resovii, była nieobecność aż pięciu kadrowiczów: Kłosa, Jakuba Kochanowskiego, Pawła Zatorskiego, Amerykanina Toreya Defalco i Słoweńca Klemena Cebulja, którzy dopiero kilka dni temu dołączyli do zespołu.

– Ze względu na tak długi sezon reprezentacyjny nie było możliwości rozegrania choćby jednego sparingu w optymalnym składzie. To dla klubów takich, jak nasz jest ogromnym wyzwaniem, bo kadrowicze są wyczerpani, a przed pierwszym meczem drużyna odbędzie trzy, cztery wspólne treningi. Mimo tych trudności nie załamujemy rąk – zapewnił szef klubu.

Ruszamy ze sprzedażą biletów na PIERWSZY MECZ SEZONU 2023/2024! 🔥

W niedzielę, 22 października o godz. 14:45 zmierzymy się z Projektem Warszawa. 🫡

W niedzielę, 22 października o godz. 14:45 zmierzymy się z Projektem Warszawa.

W trakcie przygotowań Resovia rozgrała sześć sparingów z GKS Katowice (0:4), Projektem Warszawa (4:0 i 2:2) i Czarnym Radom (3:1 i 4:0) oraz Bogdanką LUK Lubin (1:3).

W miniony weekend rzeszowianie wzięli udział w Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza w Lublinie, w którym zajęli czwarte miejsce, przegrywając 0:3 z gospodarzami i 1:3 z Jastrzębskim Węglem. Resovia grała tam jednak w mocno rezerwowym składzie, a szansę pokazania się dostali m.in. dwaj młodzi siatkarze z filialnego klubu AKS Resovia – Konrad Szpakowski i Tsimafei Lesko.

Budżet Resovii w tym sezonie, ze względu na start w Lidze Mistrzów, będzie wyższy niż w poprzednim i wyniesie około 16–17 milionów złotych.

– Dzięki sponsorom, przede wszystkim firmie Asseco, ale także pozostałym, nasza sytuacja finansowa jest stabilna. Choć na pewno nie należymy do najbogatszych siatkarskich klubów w Europie, to pod względem organizacji jesteśmy w światowej czołówce – nie miał wątpliwości Maciąg.

Skład Asseco Resovii Rzeszów na sezon 2023/24:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Michał Kędzierski;

przyjmujący: Klemen Cebulj (Słowenia), Torey Defalco (USA), Yacine Louati (Francja), Jonas Kvalen (Norwegia), Tomasz Piotrowski, Adrian Staszewski;

atakujący: Stephen Boyer, Jakub Bucki;

środkowi: Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Mordyl, Krzysztof Rejno;

libero: Michał Potera, Paweł Zatorski.

Trener: Giampaolo Medei (Włochy).

RM, Polsat Sport, PAP