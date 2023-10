"Czytaj i wejdź do gry". Sportowcy zachęcają do czytania książek

Konferencja prasowa inaugurująca kampanię społeczną "Czytaj i wejdź do gry", w której czołowi sportowcy zachęcają do czytania, odbyła się w środę w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Jest to przedsięwzięcie Narodowego Centrum Kultury i Polskiej Ligi Siatkówki, realizowane pod egidą Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Celem kampanii jest zaangażowanie sportowców do promowanie czytelnictwa.

"Można czytać i uprawiać sport, amatorsko i profesjonalnie. Tak jak robią nasi wybitni sportowcy, którzy nieustanie zachęcają do czytania" – powiedział dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. "Pokazujemy czołowych sportowców, którzy bardzo ciężko trenują, a mimo to czytają, aby kompensować napięcia, izolować się od otaczającego świat, żeby nadać sens swojej pracy. Młodzi ludzie często uprawiają sport i chcemy żeby jeszcze częściej sięgali po książki" – dodał. "Kiedy zaczynamy czytać zmienia się świat. Tak samo, gdy zaczynamy uprawiać sport świat zmienia się na lepsze. Nie szukajmy wymówek, zacznijmy to robić dzisiaj" – podkreślił.

"Połącznie sportu i czytelnictwa nie jest zaskakujące. Od starożytności do dziś osoby czytające uprawiały sport. Ostatnie badania amerykańskie pokazują, że osoby czytające częściej uprawiają sport niż nieczytające" – powiedział PAP dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. "To jest rodzaj aktywności, która jest nam potrzebna żeby dobrze przeżyć życie i utrzymać nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, obniżyć poziom stresu, zwłaszcza w obecny dynamicznym świecie" – wyjaśnił. "Czytanie obniża poziom lęku i stresu, a uprawianie sportu pozwala nam zachować jak najdłużej młodość. Jedno z drugim znakomicie się wiąże i wcale się nie wyklucza. Jedno i drugie dostarcza nam endorfin, przez co czujemy się lepiej" – przypomniał Makowski.

"Nieprawdą jest panujący u nas stereotyp, że ludzie uprawiający sport nie czytają. Osoby aktywne dużo częściej czytają niż nieaktywne. Tak po prostu jest" – podsumował dyrektor Biblioteki Narodowej.

Na konferencji zaprezentowano dwa spoty reklamowe kampanii, które będą emitowane w różnych mediach. W pierwszym do czytania zachęcała Maria Stenzel zawodniczka klubu MOYA Radomka Radom. W drugim – Mateusz Bieniek siatkarz Aluronu CMC Warta Zawiercie.

BS, PAP