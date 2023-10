Siedmiokrotne mistrzynie Rumunii awans do fazy grupowej wywalczyły w meczach kwalifikacyjnych dwukrotnie pokonując TTT Ryga z Łotwy, a w dwóch pierwszych spotkaniach grupy A poniosły - podobnie zresztą jak lublinianki - dwie porażki. Pierwsze spotkanie przegrały w Hiszpanii z Casademont Saragossa 57:88, drugie przed własną publicznością z włoską Beretta Famila Schio 58:70, której akademiczki uległy we Włoszech 50:70.

W drugiej kolejce mistrzynie Polski także grały na wyjeździe - z równie renomowanym hiszpańskim zespołem Valencia BC przegrały 45:64. Już te pierwsze wyniki wskazują, że w czwartkowym meczu w Lublinie zmierzą się drużyny o zbliżonych potencjałach, a więc akademiczki stają przed szansą odniesienia pierwszego zwycięstwa.

- Zespół rumuński ma w swoim składzie dużo zawodniczek zagranicznych i prezentuje rzadko u nas oglądany styl polegający na dużej ruchliwości, bieganiu, stosowaniu zasłon od piłki i do piłki oraz grze bez piłki, przez co gra się z nimi nieprzyjemnie. My natomiast, mając po raz pierwszy możliwość wystąpienia w pełnym składzie, jeśli dobrze i konsekwentnie zagramy w defensywie, to moim zdaniem mamy szansę zaliczenia pierwszej wygranej w Eurolidze - zadeklarował Krzysztof Szewczyk, trener lubelskich akademiczek.

Organizacja meczu w Eurolidze wymaga znacznie więcej wysiłku niż choćby w Pucharze Europy, w którym lubelski zespół grał z powodzeniem w dwu poprzednich sezonach.

- Na każdym etapie organizacji euroligowego spotkania spotykaliśmy się z dużą zmianą w stosunku do EuroCup, poczynając od boiska, przez oświetlenie, po transmisję internetową, przejazdy, hotele i całą logistykę. Musieliśmy trochę pozmieniać, choćby naszą halę. Jestem jednak przekonany, że sobie poradzimy z tym ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, bo to historyczne wydarzenie w naszym mieście. Chcemy też, aby nasz kibic zobaczył dobre widowisko sportowe i wierzę, że w czwartek będziemy mieli wielkie święto koszykówki w Lublinie - podkreślił prezes AZS UMCS Rafał Walczyk, cytowany przez klubowy portal.

Relacja i wynik na żywo meczu Polski Cukier AZS UMCS Lublin - ACS Sepsi-SIC na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

KP, PAP