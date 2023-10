Kluczowa trzecia kwarta! PGE Spójnia Stargard wygrała w Holandii

Kluczowa dla losów meczu była trzecia kwarta. Do przerwy bowiem zespół holenderski prowadził minimalnie 49:47. W 22. minucie po rzucie za trzy punkty Aleksandara Langovicia stargardzianie objęli pierwsze prowadzenie 52:51. Potem prowadzenie w spotkaniu przechodziło z rąk do rąk. Na trzy minuty przed końcem kwarty najpierw dwa punkty zdobył Daniels, a po nim kolejny raz do kosza Holendrów trafił Langović i stargardzianie odskoczyli gospodarzom na pięć punktów (61:56).

Ostatecznie na przerwę po kwarcie polski zespół schodził prowadząc ośmioma oczkami (73:65), a ostatnie punkty w najlepszej kwarcie w wykonaniu stargardzian zdobył Sebastian Kowalczyk z rzutów osobistych. Ośmiopunktowe prowadzenie w tak wyrównanym meczu wystarczyło Spójni, by dowieźć wygraną do końca.

Heroses Den Bosch – PGE Spójnia Stargard 89:92 (29:26, 20:21, 16:24, 24:19)

Heroses: Derrick Fenner 24, Robets Stumbris 19, Thomas Van den Mars 15, Lee Moore 12, Boy van Vliet 7, Austin Price 6, Jito Kok 6, Keimie Helfrich 0.

Spójnia: Devon Daniels 29, Aleksandar Langović 18, Stephen Brown Jr. 10, Benjamin Simons 10, Sebastian Kowalczyk 9, Karol Gruszecki 7, Wesley Gordon 4, Adam Brenk 3, Mark Mboya Kotieno 2, Dominik Grudziński 0.

RM, PAP