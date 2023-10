Juventus zainteresowany reprezentantem Polski

29-letni pomocnik notuje bardzo dobry początek sezonu. We wszystkich rozgrywkach Polak rozegrał dziesięć spotkań, strzelił trzy bramki i zanotował trzy asysty. Jednak mistrzowie Włoch nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanego. Po ośmiu kolejkach zajmują piątą pozycję w Serie A ze stratą siedmiu punktów do pierwszego Milanu.

Kontrakt Zielińskiego jest ważny do czerwca 2024 roku i na ten moment nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Jak informuje włoski dziennik, Polak jest na liście życzeń dyrektora technicznego "Juve" - Cristiano Giuntolego.

Pomocnik reprezentacji Polski i Napoli miałby zastąpić w Juventusie Paula Pogbę, któremu po wpadce dopingowej grożą nawet cztery lata zawieszenia. Okres ten może zostać skrócony o połowę, jeśli zawodnikowi uda się wykazać nieumyślne działanie.

Zieliński w drużynie z Neapolu występuje od 2016 roku. W tym czasie wraz z zespołem zdobył Puchar Włoch oraz w ubiegłym sezonie Mistrzostwo Włoch, które było dla Napoli pierwszym od ponad 30 lat.

Jakub Jędryka, Polsat Sport