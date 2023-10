Klub PlusLigi przedstawił nowego siatkarza. "Gra blokiem jest jego atutem"

Tomasz Kalembka doznał urazu pleców i przeszedł zabieg, po którym konieczna będzie kilkumiesięczna rehabilitacja. Po diagnozie rozpoczęły się poszukiwania zawodnika, który mógłby uzupełnić nasz skład, a wybór padł na Mariusza Schamlewskiego.

– Gdy tylko otrzymaliśmy informację, że uraz Tomka Kalembki jest poważny i wykluczy go z treningów na kilka miesięcy, od razu rozpoczęliśmy poszukiwania zastępstwa. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ do startu sezonu pozostało niewiele czasu. Wybór padł na Mariusza Schamlewskiego, który sezon zaczął we wrocławskiej Gwardii – powiedział prezes Kryspin Baran. – Środkowy miał możliwość zmiany barw klubowych i cieszymy się, że skorzystał z naszej propozycji. Jego niewątpliwym atutem jest gra blokiem, o czym doskonale świadczy fakt, że w minionym sezonie był pod tym względem najlepszym graczem pierwszej ligi – dodał.

Nowy środkowy klubu z Zawiercia ma 32 lata i w ostatnim czasie reprezentował barwy Gwardii Wrocław. W poprzednim sezonie był najczęściej blokującym siatkarzem Tauron 1. Ligi – aż 120-krotnie zatrzymywał ataki rywali i wygrał ranking w cuglach, wyprzedzając drugiego Bartłomieja Zawalskiego aż o 28 bloków. Zagrał w 38 spotkaniach ligowych, w których zdobył łącznie 362 punkty. Skończył 224 z 402 ataków, co dało mu 55,72% skuteczności, i dołożył do tego 18 asów serwisowych. W sezonie 2023/2024 zdążył natomiast zagrać w 3 spotkaniach, w których zdobył 30 punktów, w tym 23 atakiem oraz 7 blokiem.

– Bardzo cieszę się z możliwości dołączenia do Aluron CMC Warty Zawiercie, bo takich propozycji nie dostaje się codziennie. To świetny klub z PlusLigi, w którym będę mógł trenować z zawodnikami reprezentującymi najwyższy poziom. Wiem, że razem będziemy walczyć o najwyższe cele – podkreślił Mariusz Schamlewski. – Jestem przekonany, że na to miejsce było wielu kandydatów, więc radość jest tym większa, że klub postawił właśnie na mnie. Zdaję sobie sprawę, że Tomka będzie ciężko zastąpić, ale zrobię wszystko, aby pomóc drużynie – dodał.

Najlepiej blokujący gracz poprzedniego sezonu @TAURON1Liga dołącza do Jurajskiej Armii! 🆕



Więcej informacji o naszym nowym środkowym, który zastąpi kontuzjowanego Tomka Kalembkę, przeczytasz w tekście, który linkujemy w tweecie poniżej ⤵️ pic.twitter.com/TR8WxD9X4h — Aluron CMC Warta Zawiercie (@AluronCMC) October 17, 2023

Mierzący 198 centymetrów wzrostu Schamlewski pochodzi z Warszawy i to właśnie w stołecznym klubie MOS Wola stawiał swoje pierwsze kroki w siatkówce. W seniorskim zespole zadebiutował w 2007 roku, a po trzech latach przeniósł się do Pamapolu Wielton Wieluń. W 2012 roku podjął decyzję o kolejnej zmianie barw klubowych, a jego wybór padł na Ślepsk Suwałki, z którym w sezonie 2014/15 zdobył brązowy medal I ligi.

Dobre występy w suwalskim klubie spowodowały, że zwrócił uwagę plusligowego wówczas MKS Będzin, do którego trafił w 2015 roku. Dzięki temu zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie mógł jednak przebić się do podstawowego składu i po sezonie odszedł do Victorii PWSZ Wałbrzych. Rok później wrócił do PlusLigi, reprezentując barwy Dafi Społem Kielce, a następnie w 2018 roku zdecydował się na transfer do Exact Systems Norwid Częstochowa.

Największe sukcesy w seniorskiej karierze odniósł w barwach Stali Nysa, do której przeniósł się w 2019 roku. W tym samym sezonie wygrał z nią I ligę i wywalczył awans do PlusLigi, gdzie występował do 2022 roku. Wówczas przeniósł się ponownie na zaplecze – do Chemeko-System Gwardii Wrocław.

RM, Polsat Sport, aluroncmc.pl