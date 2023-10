Niemcy zakończyli zgrupowanie w Ameryce Północnej. Bez porażki

Meksyk zremisował z Niemcami 2:2 w towarzyskim meczu piłkarskim w Filadelfii. Był to drugi występ czterokrotnych mistrzów świata i gospodarzy przyszłorocznych mistrzostw Europy pod wodzą trenera Juliana Nagelsmanna - w sobotę pokonali ekipę USA 3:1.

Po raz kolejny w drużynie narodowej na listę strzelców wpisał się Niclas Fuellkrug. Napastnik Borussii Dortmund w 11 występach w kadrze uzyskał dziewięć goli.

Niemcy przygotowują się do Euro 2024, którego będą gospodarzem, więc nie uczestniczą w kwalifikacjach. Z powodu słabych wyników w spotkaniach towarzyskich we wrześniu zwolniony został trener Hansi Flick, a zastąpił go Nagelsmann, który debiutował w tej roli w dwóch meczach w Stanach Zjednoczonych.

JŻ, PAP